В России музыкант ищет музу с зарплатой 100 тысяч рублей
Соискательница на вакансию должна иметь чувство юмора и быть загадочной
29 апреля 2026, 10:29, ИА Амител
На рекрутинговом сервисе SuperJob появилась необычная вакансия — музыкант ищет себе музу с зарплатой до 100 тысяч рублей в месяц. Как рассказали РИА Новости в компании, кандидат должен обладать хорошим чувством юмора и загадочностью — чтобы вдохновлять на творчество.
В обязанности музы войдут: написание милых утренних сообщений, помощь в создании новых песен, совершение странных романтичных поступков, содействие в реализации смелых идей, в том числе в формате видео, и даже возможность исчезать без объяснений.
Среди ключевых требований к кандидату: быть свободным, понятным и в то же время немного недоступным. В качестве дополнительных условий работодатель предлагает спонтанные походы в кафе, театры и кино, цветы без повода и неожиданные сообщения посреди ночи.
Между тем число потенциальных работников в России упало до 4,4 млн человек. Кадровый резерв за пять лет сократился почти в два раза.
10:32:37 29-04-2026
музыкант - заведи себе нейросеть ...
10:38:55 29-04-2026
хочет зонтик купить?
11:09:48 29-04-2026
если музыкант ищет музу, по почему кандидат, а не кандидатка? или ищет не музу, а муза?
13:04:23 29-04-2026
музыканту уже работу искать пора. нейронки уже в разы быстрей и зачастую лучше музыку и песни делают. и жрать не просят, ни муз ни выходных. Еще одна профессия уходящая в прошлое
13:25:06 29-04-2026
так это проституция! музыканта можно привлекать
22:49:53 29-04-2026
Хорошая идея! Мне бы другие годы - я бы попробовала!)))