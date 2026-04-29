В России музыкант ищет музу с зарплатой 100 тысяч рублей

Соискательница на вакансию должна иметь чувство юмора и быть загадочной

29 апреля 2026, 10:29, ИА Амител

Девушка с зонтом / Фото: amic.ru
На рекрутинговом сервисе SuperJob появилась необычная вакансия — музыкант ищет себе музу с зарплатой до 100 тысяч рублей в месяц. Как рассказали РИА Новости в компании, кандидат должен обладать хорошим чувством юмора и загадочностью — чтобы вдохновлять на творчество.

В обязанности музы войдут: написание милых утренних сообщений, помощь в создании новых песен, совершение странных романтичных поступков, содействие в реализации смелых идей, в том числе в формате видео, и даже возможность исчезать без объяснений.

Среди ключевых требований к кандидату: быть свободным, понятным и в то же время немного недоступным. В качестве дополнительных условий работодатель предлагает спонтанные походы в кафе, театры и кино, цветы без повода и неожиданные сообщения посреди ночи.

Между тем число потенциальных работников в России упало до 4,4 млн человек. Кадровый резерв за пять лет сократился почти в два раза.

Комментарии 6

Шинник

10:32:37 29-04-2026

музыкант - заведи себе нейросеть ...

Гость

10:38:55 29-04-2026

хочет зонтик купить?

бгг

11:09:48 29-04-2026

если музыкант ищет музу, по почему кандидат, а не кандидатка? или ищет не музу, а муза?

Гость

13:04:23 29-04-2026

музыканту уже работу искать пора. нейронки уже в разы быстрей и зачастую лучше музыку и песни делают. и жрать не просят, ни муз ни выходных. Еще одна профессия уходящая в прошлое

Гость

13:25:06 29-04-2026

так это проституция! музыканта можно привлекать

Гость

22:49:53 29-04-2026

Хорошая идея! Мне бы другие годы - я бы попробовала!)))

