Новосибирская медсестра, приютившая "афганца", опровергла второй тест на отцовство

Сожительница загадочного пенсионера обвиняет его объявившуюся дочь в мошенничестве

21 октября 2024, 17:23, ИА Амител

Сожительница новосибирца не верит, что военный может оказаться мошенником. Фото: "КП-Новосибирск" /Предоставлено Лилией Дорожкиной и Натальей Хливецкой

Медсестра из Новосибирска, выхаживающая пенсионера-"афганца", пытается отстоять свою правду. Она заявляет, что не верит в судебные экспертизы, но верит старым документам мужчины, настоящую личность которого до сих пор не раскрыли. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

За больным мужчиной, который представляется ветераном Афганской войны, Евгением Поляковым, ухаживает его сожительница Наталья Хливецкая. Мужчине нужна медицинская помощь, но он не может ее получить уже несколько лет. По его словам, он потерял паспорт, а документ не смогли восстановить. Летом 2024 года на связь с "ветераном" вышла девушка из Севастополя. Она заявила, что мужчина приходится ей биологическим отцом, и он не воевал в Афганистане. Также, по ее словам, он не герой-афганец Поляков, а Александр Дорожкин.

По новым сведениям, от рук "афганца" пострадали еще несколько человек. Одним он представлялся Александром Коршуновым и заявлял, что занимается ремонтом техники. Принесенные "на ремонт" аппараты он не только присваивал себе, но и брал с их владельцев предоплату.

"Это было в 2017 году. На ремонт с разницей примерно в месяц я принес три разных аппарата. Один из них он присвоил. Также присвоил и предоплату за якобы запчасти на сумму 7 тысяч рублей. После этого только я зашел в интернет и почитал о нем отзывы от других людей, как они месяцами ждут свою технику и никакой ремонт не выполняется. Я связывался с другими пострадавшими: он, когда обманывал людей, представлялся всем другими именами и фамилиями", – сообщает пострадавший от рук пенсионера по имени Дмитрий.

Женщин он звал на свидания через сайт знакомств и представлялся героем войны. После чего занимал у них деньги и исчезал.

"Он мне представился как Евгений Поляков. Описал себя красивыми словами, что он герой, летал. Сходила с ним на свидание один раз. После этого он через несколько дней позвонил и попросил две тысячи рублей, так как попал в аварию на машине и нужны срочно деньги. Обещал вернуть через два дня. Сумма, конечно, небольшая, и я ему заняла, надеясь на его порядочность. Но, конечно же, он не вернул ничего, кормил завтраками. Будто ему вот-вот должны были перечислить деньги, так как он работал в Толмачево и зарплата у него большая. После этого я зашла в его профиль и прочитала комментарии других женщин, что им тоже должен денег и не отдает", – комментирует ситуацию одна из потерпевших.

Однако Наталья Хливецкая, медсестра, выхаживающая Полякова-Дорожкина-Коршунова, пытается отстоять свою правду.

Со слов Хливецкой, главное для нее – не выяснить истинную личность пенсионера-инвалида, а выбить для него помощь хирургов. Ему нужна операция на обоих тазобедренных суставах.

Наталья до сих пор верит старым документам, в которых ее сожитель записан как Евгений Поляков. А результатам теста ДНК, который установил его отцовство над объявившейся летом Лилией Дорожкиной, она не верит.

"То, что он мошенник – это не доказано. Лучше бы следили за этой Лилией: на ней висит 96 тысяч рублей долга, за ней два года гоняются приставы. Но это почему-то не выносится на всеобщее обозрение. И кто же из нас мошенник?" – говорит сожительница пенсионера.

Сейчас женщина намерена ждать ответа из прокуратуры. Однако если прокуратура не примет меры, она собирается дойти до суда.