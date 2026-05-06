"Новые люди" провели акцию "Вальс поколений" ко Дню Победы

В партии подчеркивают, что работа с людьми старшего возраста ведется системно

06 мая 2026, 15:16, ИА Амител

"Новые люди" / Фото: Павел Клинов

5 мая в парке "Арлекино" в Барнауле прошла акция "Вальс поколений", приуроченная ко Дню Победы. Организатором выступила партия "Новые люди".

На мероприятии студенты вальсировали вместе с представителями старшего поколения — участниками проекта "Жить по-новому". Под звуки знакомых мелодий пары кружились, общались и делились эмоциями.

"Новые люди" / Фото: Павел Клинов

Как отметил руководитель партии "Новые люди" в Алтайском крае Никита Федюнин, подобные акции особенно важны в преддверии Дня Победы:

«Такие события помогают сохранять историческую память, объединяют людей разных возрастов и укрепляют связь между поколениями. Именно через совместные традиции и уважение к опыту старших формируется преемственность, которая остается основой нашего общества».

В партии подчеркивают, что работа с людьми старшего возраста ведется системно: "Новые люди" регулярно проводят в Алтайском крае культурные и образовательные мероприятия в рамках проекта "Жить по-новому". Его цель - поддержка старшего поколения, разрушение стереотипа о том, что активная жизнь заканчивается с выходом на пенсию, а также создание условий для общения и самореализации.