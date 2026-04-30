"Новые люди" вновь провели масштабную дискотеку для барнаульцев "серебряного" возраста

Дискотека стала частью федерального проекта "Жить по-новому"

30 апреля 2026, 15:13, ИА Амител

Дискотека для барнаульцев "серебряного" возраста / Фото: Павел Клинов

Хиты 70–90-х, неоновый свет и сотни людей на танцполе — в Барнауле уже в третий раз прошла дискотека для горожан старшего поколения, организованная "Новыми людьми".

Дискотека стала частью федерального проекта "Жить по-новому", который стартовал в марте по инициативе лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева. Его цель — поддержка старшего поколения, создание возможностей для общения и самореализации, а также разрушение стереотипа о том, что активная жизнь заканчивается после выхода на пенсию. Сегодня проект реализуется уже в 50 регионах России.

В Алтайском крае с момента запуска прошло более десяти мероприятий, в которых приняли участие свыше тысячи человек. Среди них — не только дискотеки в Барнауле и Бийске, но и мастер-классы по цифровой грамотности, защите от мошенников, работе с современными сервисами и гаджетами, кинопоказы и встречи по предпринимательству. Так, в апреле состоялось "Большое чаепитие", где участники обсуждали, как превратить хобби в дополнительный источник дохода, а также знакомились с инструментами продвижения и возможностями поддержки бизнеса.

Как отметил руководитель партии "Новые люди" в Алтайском крае Никита Федюнин, подобные форматы находят отклик у участников:

«Нам поступают десятки положительных отзывов и вопросов о следующих мероприятиях. Для старшего поколения важно не просто провести время, а иметь возможность общаться, быть в движении, пробовать что-то новое и оставаться частью активной общественной жизни. Такие форматы дают эту возможность — без барьеров и ограничений по возрасту. Поэтому мы будем продолжать их проводить, расширять географию и добавлять новые активности, чтобы как можно больше людей могли в них участвовать».

В рамках проекта "Жить по-новому" партия "Новые люди" выступает за равное финансирование культурных мероприятий для старшего поколения и молодежи, а также за расширение возможностей досуга для людей старше 60 лет.