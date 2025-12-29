Как мы работаем 30 декабря 2025-го и когда выходим на работу после Нового года?
Грядущие январские каникулы будут самыми длинными за последние годы
29 декабря 2025, 10:45, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat
Меньше чем через две недели наступит 2026 год. Это значит, что впереди нас ждут выходные в честь Нового года, которые, кстати, будут рекордно длинными за последние несколько лет. Отдыхать мы будем уже с 31 декабря, и многие интересуются – будет ли сокращенным рабочим днем 30 декабря?
О том, каким будет последний рабочий день 2025 года и сколько дней мы отдохнем на новогодних праздниках, – в материале amic.ru.
1
Будет ли 30 декабря 2025 года сокращенным рабочим днем?
Уйти домой пораньше не получится. Дело в том, что по закону предпраздничной датой считается 31 декабря. Рабочие часы могут сокращать именно в этот день, однако в 2025 году его сделали выходным. Поэтому во вторник, 30 декабря, нас ждет полный трудовой день.
2
31 декабря отдохнут не все. Кому все-таки придется выйти на работу?
Трудиться будут те россияне, чей график не зависит от праздников. Это работники экстренных служб, непрерывных производств, торговли, общественного питания, а также дежурные специалисты ЖКХ и сменные сотрудники.
3
Сколько дней мы будем отдыхать в честь Нового года – 2026?
Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Они будут самыми длинными за последние несколько лет – мы будем отдыхать целых 12 дней подряд. Напомним, в 2025 году было 11 выходных дней в честь Нового года, в 2024-м – десять, а в 2023-м – всего девять.
4
А когда нужно выходить на работу в 2026-м?
Первым рабочим днем в новом году станет понедельник, 12 января.
5
Когда будут следующие длинные выходные после Нового года?
В честь Дня защитника Отечества мы отдохнем три дня – с 21 по 23 февраля 2026 года. Еще три выходных дня подряд ждут нас в честь Международного женского дня – с 7 по 9 марта. А майские праздники продлятся целых шесть дней – с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
Подробнее обо всех праздничных, выходных и сокращенных днях читайте в нашем материале.
18:01:15 19-12-2025
30-го мы работаем спустя рукава))
20:08:57 19-12-2025
Гость (18:01:15 19-12-2025) 30-го мы работаем спустя рукава))... Я вообще не буду, даже пытаться. Все равно все уже рукава поспускают))
10:51:11 29-12-2025
А мы и сегодня до обеда, завтра вообще не выйдем))
15:20:51 29-12-2025
30-го - банно-стаканный день, все с утра уже будут поздравляться, с обеда большинство уже домой свалит