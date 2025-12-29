Грядущие январские каникулы будут самыми длинными за последние годы

29 декабря 2025, 10:45, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat

Меньше чем через две недели наступит 2026 год. Это значит, что впереди нас ждут выходные в честь Нового года, которые, кстати, будут рекордно длинными за последние несколько лет. Отдыхать мы будем уже с 31 декабря, и многие интересуются – будет ли сокращенным рабочим днем 30 декабря?

О том, каким будет последний рабочий день 2025 года и сколько дней мы отдохнем на новогодних праздниках, – в материале amic.ru.

1 Будет ли 30 декабря 2025 года сокращенным рабочим днем? Уйти домой пораньше не получится. Дело в том, что по закону предпраздничной датой считается 31 декабря. Рабочие часы могут сокращать именно в этот день, однако в 2025 году его сделали выходным. Поэтому во вторник, 30 декабря, нас ждет полный трудовой день.

2 31 декабря отдохнут не все. Кому все-таки придется выйти на работу? Трудиться будут те россияне, чей график не зависит от праздников. Это работники экстренных служб, непрерывных производств, торговли, общественного питания, а также дежурные специалисты ЖКХ и сменные сотрудники.

3 Сколько дней мы будем отдыхать в честь Нового года – 2026? Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Они будут самыми длинными за последние несколько лет – мы будем отдыхать целых 12 дней подряд. Напомним, в 2025 году было 11 выходных дней в честь Нового года, в 2024-м – десять, а в 2023-м – всего девять.

4 А когда нужно выходить на работу в 2026-м? Первым рабочим днем в новом году станет понедельник, 12 января.