Новый предмет начнут вводить в школах России со второго полугодия
"Духовно‑нравственная культура России" появится в школьном расписании поэтапно
01 июля 2026, 09:48, ИА Амител
Минпросвещения РФ анонсировало поэтапное внедрение в школах предмета "Духовно‑нравственная культура России". Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, уточнив, что министерство также ведет работу над учебниками для нового курса.
Согласно планам министерства, изучение ДНКР стартует со второго полугодия 2026/27 учебного года — его введут для пятиклассников, выделив на освоение дисциплины 17 часов. С 2027/28 учебного года предмет появится в программе 6‑х и 7‑х классов, где на него отведут по 34 часа.
Главная задача курса — сформировать у школьников мировоззрение, опирающееся на традиционные российские духовно‑нравственные ценности. В рамках предмета учащиеся познакомятся с жизненными путями и взглядами значимых деятелей страны — государственных и общественных лидеров, представителей культуры, науки и военного дела.
Особое место в программе отведено примерам героев специальной военной операции: их истории призваны помочь школьникам усвоить и закрепить созидательные ценности. Ранее сообщалось, что арабский язык появится в школьной программе России с 1 сентября 2026 года.
10:17:25 01-07-2026
Недавно смотрела "Векшито". Школьники не знают Ленина, Хрущева, Горбачева, Ельцина, Петра 1. То есть, они не знают своё прошлое - историю! А вы им хотите впарить духовно-нравственную культуру. Без прошлого нет будущего.
11:35:59 01-07-2026
Гость (10:17:25 01-07-2026) Недавно смотрела "Векшито". Школьники не знают Ленина, Хрущ...
Вы поменьше смотрите всякое го..о, и побольше смотрите вокруг.
12:24:41 01-07-2026
Гость (11:35:59 01-07-2026) Вы поменьше смотрите всякое го..о, и побольше смотрите в... А почему вы считаете, это г..о? Вы смотрели его? А вот насчет "смотреть вокруг", то дела не лучше. Смотрела. Подростки в уме считать не могут, время на часах со стрелками сказать не могут. И это не единичный случай.
13:44:32 01-07-2026
Гость (12:24:41 01-07-2026) А почему вы считаете, это г..о? Вы смотрели его? А вот насче...
Я вам и среди взрослых 50-60-летних людей могу набрать не мало людей, которые ни хрена не разбираются в простейших школьных знаниях. Следует мне тогда назвать это поколение деградантами или нет?
Вам показывают нужную выборку людей и формируют ваше мнение на основе этого, а вы верите в это как непоследний мамонт
11:16:07 01-07-2026
А почему отдельный предмет? Почему это не включить, например, в обществознание?
11:28:53 01-07-2026
Гость (11:16:07 01-07-2026) А почему отдельный предмет? Почему это не включить, например... обществознание занимается ращзвитием и структурой общества а не развитием духовных ценностей
Закон Божий - вот как надо назвать новый курс. И священник должен приходить и уроки проводить
14:23:36 01-07-2026
Гость (11:28:53 01-07-2026) обществознание занимается ращзвитием и структурой общества а...
Это называется воскресная школа. Желающие могут туда ходить отдельно
11:34:56 01-07-2026
Гость (11:16:07 01-07-2026) А почему отдельный предмет? Почему это не включить, например...
Потому что это не имеет никакого отношения к науке. Это же по сути возвращение советской традиции политинформации в школах. Как показывает практика, история ничему не учит этих людей
11:22:05 01-07-2026
Какое убожество
11:55:02 01-07-2026
При СССР помню автодело было. Кружки технические и спортивные... Профессии какой-то учить надо... Вышел из школы и мог себе заработать.
13:18:17 01-07-2026
нет ни какого "духовно-нравственного"!
есть: обучение!!! и воспитание!!!
ну я бы ещё учитывал то, в какой среде растёт ребёнок и вообще живёт каждый человек!!!
если вы любого будете морить голодом и объяснять каким он должен быть морально-нравственным...! он просто вас однажды съест! и глазом не моргнёт!...