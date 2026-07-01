Новый предмет начнут вводить в школах России со второго полугодия

"Духовно‑нравственная культура России" появится в школьном расписании поэтапно

01 июля 2026, 09:48, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Минпросвещения РФ анонсировало поэтапное внедрение в школах предмета "Духовно‑нравственная культура России". Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, уточнив, что министерство также ведет работу над учебниками для нового курса.

Согласно планам министерства, изучение ДНКР стартует со второго полугодия 2026/27 учебного года — его введут для пятиклассников, выделив на освоение дисциплины 17 часов. С 2027/28 учебного года предмет появится в программе 6‑х и 7‑х классов, где на него отведут по 34 часа.

Главная задача курса — сформировать у школьников мировоззрение, опирающееся на традиционные российские духовно‑нравственные ценности. В рамках предмета учащиеся познакомятся с жизненными путями и взглядами значимых деятелей страны — государственных и общественных лидеров, представителей культуры, науки и военного дела.

Особое место в программе отведено примерам героев специальной военной операции: их истории призваны помочь школьникам усвоить и закрепить созидательные ценности. Ранее сообщалось, что арабский язык появится в школьной программе России с 1 сентября 2026 года.