С января 2027 года в школах появится новый предмет "ДНК России"
Первыми дисциплину начнут изучать пятиклассники
01 мая 2026, 12:51, ИА Амител
Минпросвещения объявило о введении в школах нового учебного предмета "Духовно‑нравственная культура России", в сокращенном варианте "ДНК России". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Дисциплина появится в образовательной программе пятых-седьмых классов с 2026/27 учебного года — ее разработали по поручению президента для формирования у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей.
Преподавание стартует в январе 2027‑го: первыми новый предмет начнут изучать пятиклассники, на него выделят 17 часов. С 2027/28 учебного года к изучению подключатся шестиклассники и семиклассники — объем часов увеличат до 34.
Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул важность уроков "ДНК России": по его словам, благодаря им дети получат более полное представление о традиционных нравственных ценностях.
Для освоения дисциплины школы будут обеспечены необходимыми учебными пособиями. Ранее сообщалось, что в школах России установили новые нормы изучения обществознания.
13:07:07 01-05-2026
ДНК России
не могу не вспомнить крылатую фразу Владимира Рудольфовича Соловьёва
-какой твой генетический код ?
21:27:40 01-05-2026
Шинник (13:07:07 01-05-2026) ДНК Россиине могу не вспомнить крылатую фразу Владимира ...
Или Мединский: «Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на нашу страну в XX веке, тот факт, что наш народ еще сохранился и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома»
14:03:30 01-05-2026
Ну, как-бы, ДНК это совсем другое. Зачем детей вводить в заблуждение?
16:44:39 01-05-2026
К церкви упорно приобщать начнут? Покорности учить и о богааатсвеее не думаааать, как поёт и проповедует миллиардер Гундяев?
18:02:31 01-05-2026
Просто жесть!
08:22:20 02-05-2026
И правда - зачем детям математика?
02:53:06 03-05-2026
Раньше с этим прекрасно справлялась история. Или история уже не в почете?