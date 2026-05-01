С января 2027 года в школах появится новый предмет "ДНК России"

Первыми дисциплину начнут изучать пятиклассники

01 мая 2026, 12:51, ИА Амител

Минпросвещения объявило о введении в школах нового учебного предмета "Духовно‑нравственная культура России", в сокращенном варианте "ДНК России". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Дисциплина появится в образовательной программе пятых-седьмых классов с 2026/27 учебного года — ее разработали по поручению президента для формирования у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей.

Преподавание стартует в январе 2027‑го: первыми новый предмет начнут изучать пятиклассники, на него выделят 17 часов. С 2027/28 учебного года к изучению подключатся шестиклассники и семиклассники — объем часов увеличат до 34.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул важность уроков "ДНК России": по его словам, благодаря им дети получат более полное представление о традиционных нравственных ценностях.

Для освоения дисциплины школы будут обеспечены необходимыми учебными пособиями. Ранее сообщалось, что в школах России установили новые нормы изучения обществознания.