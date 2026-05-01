С января 2027 года в школах появится новый предмет "ДНК России"

Первыми дисциплину начнут изучать пятиклассники

01 мая 2026, 12:51, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Минпросвещения объявило о введении в школах нового учебного предмета "Духовно‑нравственная культура России", в сокращенном варианте "ДНК России". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства

Дисциплина появится в образовательной программе пятых-седьмых классов с 2026/27 учебного года — ее разработали по поручению президента для формирования у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей.

Преподавание стартует в январе 2027‑го: первыми новый предмет начнут изучать пятиклассники, на него выделят 17 часов. С 2027/28 учебного года к изучению подключатся шестиклассники и семиклассники — объем часов увеличат до 34.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул важность уроков "ДНК России": по его словам, благодаря им дети получат более полное представление о традиционных нравственных ценностях.

Для освоения дисциплины школы будут обеспечены необходимыми учебными пособиями. Ранее сообщалось, что в школах России установили новые нормы изучения обществознания.

Комментарии 7

Шинник

13:07:07 01-05-2026

ДНК России
не могу не вспомнить крылатую фразу Владимира Рудольфовича Соловьёва
-какой твой генетический код ?

Гость

21:27:40 01-05-2026

Шинник (13:07:07 01-05-2026) ДНК России
Или Мединский: «Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на нашу страну в XX веке, тот факт, что наш народ еще сохранился и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома»

Гость

14:03:30 01-05-2026

Ну, как-бы, ДНК это совсем другое. Зачем детей вводить в заблуждение?

гость

16:44:39 01-05-2026

К церкви упорно приобщать начнут? Покорности учить и о богааатсвеее не думаааать, как поёт и проповедует миллиардер Гундяев?

Гость

18:02:31 01-05-2026

Просто жесть!

Гость

08:22:20 02-05-2026

И правда - зачем детям математика?

Гость

02:53:06 03-05-2026

Раньше с этим прекрасно справлялась история. Или история уже не в почете?

