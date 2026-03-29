У комика Нурлана Сабурова нашли бизнес по увеличению мужских половых органов в Дубае

Выдворенный из России на 50 лет стендапер вошел в долю медицинского урологического центра

29 марта 2026, 11:28, ИА Амител

Фото: социальные сети Нурлана Сабурова

Казахстанский комик Нурлан Сабуров стал совладельцем медицинского урологического центра, в том числе планирует выступить его амбассадором за рубежом. Об этом сообщил Telegram‑канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным телеграм-канала, перед вхождением в долю Сабуров прошел обследование в филиале медцентра в Алма‑Ате. Клиника открылась летом 2025 года в Алма‑Ате, в июне планируется открытие филиала в Астане, а ближе к осени 2026‑го — в Дубае.

Среди услуг центра — увеличение мужских половых органов, пластика уздечки, обрезание, а также консультации уролога, психолога и сексолога. Mash утверждает, что именно в дубайский проект вошел Сабуров, и он станет лицом проекта за границей. Сам артист эту информацию пока не комментировал.

На фоне этой новости напоминают о недавних событиях в жизни комика: в конце января ему запретили въезд в Россию на 50 лет, после чего он вернулся в Казахстан. Позднее Комитет национальной безопасности страны объявил о начале проверки в отношении Сабурова — конкретные основания для нее не раскрывались до завершения мероприятий.