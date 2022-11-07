Алтайский хирург провёл отпуск в Мариуполе, где помогал маленьким пациентам городского госпиталя

Врач-хирург детского хирургического отделения БУЗ РА «Республиканская больница» Александр Смирнов провёл отпуск в Мариуполе, где помогал пациентам в единственном уцелевшем корпусе городского госпиталя. Вместе с дорогой он пробыл в Донбассе пять недель, сообщили на странице алтайского медучреждения во «ВКонтакте».

По словам врача, поехать в Донбасс он решил после того, как весной узнал, что там уже побывал в качестве добровольца его барнаульский коллега, врач-хирург и профессор Андрей Гурьянов.

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«Я связался с Андреем Александровичем, уточнил у него организационные моменты поездки. Он помог мне выйти на депутата Госдумы РФ Дмитрия Анатольевича Хубезова через его помощника. Мы переговорили, я объяснил, что готов поехать в свободное от своих обязанностей время, в период планового отпуска, который у меня намечался на сентябрь-октябрь. Что касается условий, то с моей стороны их не было, только желание работать. Никаких поощрений и доплат я не просил. В итоге доработал до отпуска, осенью получил отпускные и поехал», — рассказал Смирнов.

Изначально он планировал приехать в Луганск, но когда ему сказали, что во врачах остро нуждается Мариуполь, отправился туда. По словам хирурга, больницы города после боевых действий находятся в бедственном состоянии, и госпиталь, в котором он работал, — единственный уцелевший.

Фото: vk.com/public206582020

Прибыв в медучреждение, Смирнов сразу же приступил к работе.

«Моей первоочередной задачей было помогать детям, детского хирурга не было вообще. Дежурил весь месяц буквально 24 на 7», — сказал он и добавил, что многие дети поступали в больницу с запущенными заболеваниями, и операций было много.

По словам Смирнова, такая работа была для него важна и в плане профессионального развития: здесь приходилось работать со случаями, которые редко встречаются в «мирной» практике.

Напоследок врач отметил, что Мариуполь поразил его масштабами разрушений, но при этом с помощью РФ город активно восстанавливается, а его жители «искренне верят в поддержку и защиту России, которая обязательно победит».

Александр Смирнов с мариупольским хирургом Вадимом Чайкой / Фото: vk.com/public206582020