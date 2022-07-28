Барнаульский перевозчик лишится маршрута, если люди продолжат ждать по часу автобус

Барнаульскому перевозчику, чьи автобусы ходят по маршруту № 10, дали время на исправление ситуации с непонятным графиком, рассказали amic.ru в администрации города.

Ранее барнаульцы пожаловались на нестабильную работу автобусов № 77. В чате amic.ru жители города заявили, что это не единственный проблемный маршрут.

«Кто знает, 10-й автобус вообще убрали? Час ждала, по приложению его вообще не показывало», — поинтересовалась наша читательница.

В администрации города пояснили, что уже проанализировали расписание движения по автобусному маршруту № 10.

«Установлено, что перевозчиком ООО „ПромСтройСервис“ осуществлён недовыпуск автобусов для работы на линии в нарушение утверждённого расписания движения транспортных средств. За неисполнение условий муниципального контракта направлено требование об уплате штрафа. Перевозчику указано взять на контроль выпуск подвижного состава на линию. В случае если перевозчик в ближайшее время не исправит ситуацию, будет рассмотрен вопрос о расторжении с ним контракта», — подчеркнули власти Барнаула.

Также отметили, что профильный комитет принимает предложения и замечания горожан с целью улучшения схемы движения общественного транспорта. В ближайшее время инициативы рассмотрят совместно с перевозчиками.