Депутатам могут разрешить публиковать безымянные декларации

Совфед рассматривает предложение, поступившее из Госдумы

24 января 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Сенаторы изучат предложение публиковать декларации парламентариев без личных данных, только обобщённую информацию, сообщает РИА Новости.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку к законопроекту о публичной власти, согласно которой в интернете перестанут публиковать декларации депутатов и сенаторов. Будет размещаться лишь количество поданных деклараций. Такая норма может заработать с марта 2023 года.

Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко пояснил, что пока не видел документ.

"Когда поступит, изучим и выскажем свою позицию", – указал он.

Ранее президент России Владимир Путин отменил публикацию сведений о доходах и расходах чиновников на время СВО.