Депутатам могут разрешить публиковать безымянные декларации
Совфед рассматривает предложение, поступившее из Госдумы
24 января 2023, 11:15, ИА Амител
Сенаторы изучат предложение публиковать декларации парламентариев без личных данных, только обобщённую информацию, сообщает РИА Новости.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку к законопроекту о публичной власти, согласно которой в интернете перестанут публиковать декларации депутатов и сенаторов. Будет размещаться лишь количество поданных деклараций. Такая норма может заработать с марта 2023 года.
Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко пояснил, что пока не видел документ.
"Когда поступит, изучим и выскажем свою позицию", – указал он.
Ранее президент России Владимир Путин отменил публикацию сведений о доходах и расходах чиновников на время СВО.
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