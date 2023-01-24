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Депутатам могут разрешить публиковать безымянные декларации

Совфед рассматривает предложение, поступившее из Госдумы

24 января 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Сенаторы изучат предложение публиковать декларации парламентариев без личных данных, только обобщённую информацию, сообщает РИА Новости.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку к законопроекту о публичной власти, согласно которой в интернете перестанут публиковать декларации депутатов и сенаторов. Будет размещаться лишь количество поданных деклараций. Такая норма может заработать с марта 2023 года.

Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко пояснил, что пока не видел документ.

"Когда поступит, изучим и выскажем свою позицию", – указал он.

Ранее президент России Владимир Путин отменил публикацию сведений о доходах и расходах чиновников на время СВО.

 

Комментарии 6

  • Депутатам, как мобилизованым, будут лица закрывать сундами ?
    24 января, Гость   Ответить
  • прэлестно
    24 января, Гость   Ответить
  • Давайте уже все вместе в патриотично порыве внесём в конституцию крепостное право. К чему эти игры в западную демократию. У нас свой особый Путь
    24 января, Гость   Ответить
  • Это несомненно будет способствовать развитию России.
    24 января, Гость   Ответить
  • фух!... ну наконец-то!? теперь заживём лучше!!!
    24 января, Гость   Ответить
  • Совсем одурели от безответственности. Кто то целенаправленно поощряя коррупцию разрушает государственную машину изнутри. А почему глава государства не противодействует этому???А???
    24 января, Гость   Ответить
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