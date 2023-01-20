Госдума отклонила предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
Инициативы не поддержали, поскольку они потребуют дополнительных трат из бюджета
20 января 2023, 09:24, ИА Амител
Госдума отклонила четыре инициативы, которые предполагали индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.
Было отклонено предложение, внесённое депутатами от ЛДПР в 2021 году. Законопроект предполагал возврат индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Также был отклонён законопроект комитета Госдумы по бюджету Оксаны Дмитриевой и аналогичный проект от представителей КПРФ.
Отмечается, что инициативы отклонили из-за того, что они потребуют дополнительных трат из бюджета, а в предложениях не указаны источники финансирования и порядок исполнения расходных обязательств.
Также были отклонены предложения от Верховного совета Республики Хакасия и Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.
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