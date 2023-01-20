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Госдума отклонила предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Инициативы не поддержали, поскольку они потребуют дополнительных трат из бюджета

20 января 2023, 09:24, ИА Амител

Госдума отклонила четыре инициативы, которые предполагали индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Было отклонено предложение, внесённое депутатами от ЛДПР в 2021 году. Законопроект предполагал возврат индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Также был отклонён законопроект комитета Госдумы по бюджету Оксаны Дмитриевой и аналогичный проект от представителей КПРФ.

Отмечается, что инициативы отклонили из-за того, что они потребуют дополнительных трат из бюджета, а в предложениях не указаны источники финансирования и порядок исполнения расходных обязательств.

Также были отклонены предложения от Верховного совета Республики Хакасия и Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.

 

Комментарии 18

  • Это чтобы от сытости хари не треснули у пенсионеров.
    20 января, Гость   Ответить
  • Позорники
    20 января, Гость   Ответить
  • и плохо!!! как итог - пенсы все равно увольняются и делают перерасчет через 3 месяца, кто-то устраивается потом снова, кто-то в тень уходит. они деньги считают только если два числа в примере. более сложные формулы не даны, похоже.
    20 января, Гость   Ответить
  • Правильно, не для того он этот бюджет. Чтобы раздавать кому попало. Не можешь работать? Значит ты бесполезен государству! Нельзя поощрять тунеядство! Ура товарищи !!!
    20 января, Гость   Ответить
  • В начале года открываем ИП, в конце года закрываем, перерасчет делают -выплачивают все что надо. Ну раз страна идиотов то так и будем дальше делать.
    20 января, Гость   Ответить
  • а если пенсионер не работал тогда где брать деньги?
    20 января, Гость   Ответить
  • Получается люди работают, дополнительные налоги платят, а их мимо кассы(
    20 января, Гость   Ответить
  • про недостаток средств - вранье, страна богатая, а пенсии нищие, не от хорошей жизни работают пенсы
    20 января, Гость   Ответить
  • а если пенсионер не работал - тогда у него статус неработающего или вы о чем?
    20 января, Гость   Ответить
  • Значит, если завтра все пенсионнры уволятся и в бюджет ПФ будет поступать денег меньше, то ПФ не чем будет платить?
    20 января, Гость   Ответить
  • если завтра все пенсионнры уволятся- Чисто теоретически такого не будет, так что мы не узнаем.
    20 января, Гость   Ответить
  • А то что с зарплаты этих работающих пенсионеров содержат дармоедов - это все нормально? 22% с начисления - неплохой куш на холяву. И до какой поры это паскудство будет? Пока не сдохнет последний.
    20 января, Гость   Ответить
  • Есть простой способ: прекратить СВО и денег хватит всем досыта
    20 января, Гость   Ответить
  • Можно легально пересчитать пенсию работающему, как это сделали некоторые. Договорились с работодателем (если он нормальный) и уволились под новый год с 1 декабря и назад на работу с 1 февраля.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, а до 22ого года я так понимаю всем денег хватало?
    20 января, Гость   Ответить
  • а до 22ого года - я хоть и не пенсилнер но я стала жить в 2 раза хуже. все подорожало и везде что не коснись кроме зп
    20 января, Гость   Ответить
  • Ну себе они зарплаты повысили, на ком то же надо экономить, чтобы себе обеспечить безбедную жизнь.
    20 января, Гость   Ответить
  • Не госдума а едроснянское большинство в Думе партия избранных
    21 января, Гость   Ответить
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