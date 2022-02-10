Как развивался Железнодорожный район Барнаула в 2021-м и чего ждать жителям в 2022 году

Формирование условий для комфортного проживания жителей — приоритетная задача власти, подчеркнул глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев представляя отчёт за работу в 2021 году и планы на 2022-й.

Реализовывать эту задачу помогают национальные программы. Звягинцев напомнил, что благодаря проекту “Комфортная городская среда” в прошлом году на территории района благоустроено девять придомовых территорий. В рамках проекта “Эффективное коммунальное хозяйство” отремонтировали 18 участков сетей коммунальной инфраструктуры, среди которых — важные магистральные теплотрассы по проспекту Ленина, ул. Деповской, в районе ТЦ “Норд-Вест”. Национальный проект “Безопасные качественные дороги” позволил восстановить 10 участков улиц в частном секторе. В следующем году работа будет продолжена, подчеркнул депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания от фракции “Единая Россия” Иван Нифонтов:

“За пять лет работы на территории района отремонтировано более 70 дворов в рамках национального проекта. Сейчас формируются новые запросы жителей, и партия настроена на решение их проблем”.

О проблемах и их решении

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда — один из наиболее острых вопросов, которые стоят перед властями.

“На территории Железнодорожного района расположено 55 домов, являющихся аварийными, что составляет одну четвёртую от общего количества ветхого жилья по городу. За год проведено расселение 14 таких домов, из которых полностью расселены восемь. Улучшили свои жилищные условия 162 семьи”, — сообщил Звягинцев.

Важным событием для жителей района стало открытие нового детского сада № 279 по ул. Фурманова, 22, построенного в рамках национального проекта “Демография”. С января 2022 года детсад посещают 140 воспитанников.

Чтобы поддержать старшее поколение, в районе создан отряд “Волонтёры Победы”. Его участники заботятся о ветеранах, помогают в благоустройстве памятных мест. Во время пандемии волонтёры помогали людям, находившимся на самоизоляции, закупать продукты и лекарства. По их подсчётам, было оказано более полутора тысяч таких услуг.

Тем не менее первый заместитель главы администрации города Барнаула Анатолий Воронков отметил, что есть в районе и нерешённые проблемы:

“В районе по-прежнему остро стоят вопросы благоустройства, экологии, обновления коммунальных сетей, ремонта дорог. Это финансово ёмкие задачи, но откладывать их решение нельзя”, — сказал чиновник.

Собирают наказы

Воронков напомнил, что пять лет назад, в 2017 году, в Барнауле стартовали “Городские проекты”, когда власти принимали наказы жителей, связанные с благоустройством городской среды, строительством качественных дорог, современных школ, развития медицины и коммунального хозяйства. За эти годы, по словам Воронкова, власти удалось решить множество проблем, привлечь ресурсы, в том числе федеральные, чтобы город менялся к лучшему. Сейчас мэрия вновь собирает наказы избирателей.

“Глава города в год муниципальных выборов взял на себя общественно-политическую нагрузку в качестве секретаря Барнаульского местного отделения “Единой России”. Сегодня партия вместе с администрацией Барнаула актуализируют проблематику города. Через социальные сети, сайты идёт сбор наказов избирателей. В каждом районе начнут работу общественные приёмные. Мы должны донести эту информацию до людей. Наши жители должны знать, куда обращаться, где их не просто выслушают, а услышат и сделают всё, чтобы помочь”, — сказал Воронков.

Справка: Железнодорожный район Барнаула считается географическим центром столицы Алтайского края. Здесь расположены железнодорожный и автовокзал, важные транспортные развязки, работают промышленные предприятия и предприятия малого бизнеса. В районе проживает более 100 тысяч человек.