Поезд Деда Мороза впервые прибудет в Барнаул 25 ноября
После этого он отправится в Славгород
25 ноября 2022, 09:32, Никита Черников
В Барнаул 25 ноября приедет Дед Мороз. Прибытие поезда с ним ожидается в 09:55 по местному времени, а отправка состоится через шесть с половиной часов — в 16:25, следует из информации на табло на железнодорожном вокзале города.
Затем 26 ноября в 10:37 на полтора часа он сделает остановку в Славгороде.
Как ранее сообщали в правительстве Алтайского края, это будет первое прибытие поезда Деда Мороза в регион.
В общей сложности его поезд сделает свыше 100 остановок в больших и малых городах страны. Он едет от Великого Устюга до Владивостока и обратно.
Посетителей вокзалов в связи с визитом сказочного персонажа ждёт торжественная программа с участием артистов и аниматоров.
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