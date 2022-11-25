Поезд Деда Мороза впервые прибудет в Барнаул 25 ноября

В Барнаул 25 ноября приедет Дед Мороз. Прибытие поезда с ним ожидается в 09:55 по местному времени, а отправка состоится через шесть с половиной часов — в 16:25, следует из информации на табло на железнодорожном вокзале города.

Затем 26 ноября в 10:37 на полтора часа он сделает остановку в Славгороде.

Как ранее сообщали в правительстве Алтайского края, это будет первое прибытие поезда Деда Мороза в регион.

В общей сложности его поезд сделает свыше 100 остановок в больших и малых городах страны. Он едет от Великого Устюга до Владивостока и обратно.

Посетителей вокзалов в связи с визитом сказочного персонажа ждёт торжественная программа с участием артистов и аниматоров.