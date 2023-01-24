Пожарные учения пройдут в барнаульском гипермаркете 24 января

Горожан просят сохранять спокойствие

24 января 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В барнаульском гипермаркете "Леруа Мерлен" на Правобережном тракте 24 января пройдут пожарные учения, сообщили в мэрии.

К тренировке привлекут все виды пожарной охраны, а также силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Спасатели изучат особенности и планировку объекта, а также организуют взаимодействие с персоналом.

Горожан просят сохранять спокойствие.

Напомним, 24 января аналогичные учения пройдут и в других населённых пунктах Алтайского края.