Пожарные учения пройдут в барнаульском гипермаркете 24 января
Горожан просят сохранять спокойствие
24 января 2023, 09:30, ИА Амител
Фото: amic.ru
В барнаульском гипермаркете "Леруа Мерлен" на Правобережном тракте 24 января пройдут пожарные учения, сообщили в мэрии.
К тренировке привлекут все виды пожарной охраны, а также силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Спасатели изучат особенности и планировку объекта, а также организуют взаимодействие с персоналом.
Горожан просят сохранять спокойствие.
Напомним, 24 января аналогичные учения пройдут и в других населённых пунктах Алтайского края.
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