Правда ли, что срок службы в российской армии увеличится в два раза в 2023 году

17 декабря 2022 года в СМИ появилось видео, на котором дмитровский военком Михаил Фотин заявил журналистам телекомпании «Вечерний Дмитров» о планах увеличить срок срочной службы сначала до полутора, а затем до двух лет. Amic.ru разобрался, действительно ли российские мужчины будут дольше служить в армии и есть ли к тому предпосылки.

Что сказал военком?

На видео Михаил Фотин сообщил, что у него есть «официальная информация от военного комиссара Московской области», что весной 2023 года призванные на срочную службу молодые люди будут служить уже не год, как сейчас, а полтора. Это будет только переходный период. Тех, кого призовут осенью 2023-го, будут служить уже два года, сообщил Фотин.

По словам военкома, причина такого решения в том, что «северные соседи вступают в НАТО и, соответственно, надо будет формировать новые соединения, новые части».

Правда, через некоторое время после публикации видео Фотин от своих слов отказался. Он сказал изданию msk1.ru: «Всё зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете».

После этого военком и вовсе рассказал Telegram-каналу Baza, что видео было записано два года назад. На вопрос журналиста о том, почему в видео сказано о приостановленной мобилизации, Фотин не ответил.

Сюжет со словами военкома с сайта телеканала удалили.

Что говорит Минобороны?

Минобороны РФ отрицает какие-либо планы по изменению срока службы. В Telegram-канале ведомства сообщили, что пока ничего менять в законе не планируется.

Сколько служат сейчас?

Сейчас по статье 38 Федерального закона срок военной службы по призыву составляет 12 месяцев. Годичную службу ввели ещё в 2008 году. До этого надо было отслужить в армии два года. При этом лица с высшим образованием могли служить один год вместо двух лет.

Разговоры об увеличении срока службы уже были?

Да. Тему подняли в конце 2022 года. 3 ноября 2022 года депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия») объяснял РИА Новости, что увеличение срока службы «позволит более качественно готовить военнослужащих». По его словам, за год солдата «обучить и подготовить очень сложно и проблематично». Он назвал повышение срока службы до двух лет «своевременной» и «необходимой мерой».

В октябре с идеей увеличения срока службы до двух лет выступал и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он говорил, что только за два года можно создать «готового бойца».

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев 3 ноября заявил, что его комитет будет вести консультации по поводу увеличения срока службы в армии и «советоваться с Министерством обороны» и «другими силовыми структурами».

К слову, часть депутатов Госдумы с предложениями коллег не согласилась. Например, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал «Ведомостям», что в Госдуме «такие законодательные инициативы не рассматривают и считают, что на сегодня такой необходимости нет».

Осенью пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков также отметил, что идея возврата к двухлетней срочной службе не обсуждалась.

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Общество В Минобороны заявили, что не планируют увеличивать сроки срочной службы в армии