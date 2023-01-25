Специалисты рассказали о необычных вакансиях, которые есть в Барнауле

Иногда под необычным названием скрывается простая и понятная работа

25 января 2023, 09:56, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Стало известно, какие необычные вакансии есть на рынке труда в Барнауле. О них рассказали специалисты аналитического центра портала hh.ru.

Например, одна юридическая фирма в краевой столице ищет себе менеджера по назначению встреч. Специалисту нужно будет заниматься назначением встреч с экспертами компании, также в его обязанностях значится обзвон потенциальных клиентов. Особых навыков с соискателя работодатель не требует, а за честный труд будущему сотруднику готовы платить от 35 до 45 тысяч рублей.

Также в Барнауле есть вакансия "конфетчика". Специалисту предстоит заниматься изготовлением таких вкусностей, как шоколадные конфеты, желе, суфле, батончики и печенье. Для этой вакансии подойдут кандидаты без опыта работы, так как работодатель обещает предоставить оплачиваемое обучение за свой счёт.

В списке необычных оказались вакансии тальмана-пробоотборщика, изготовителя творога, водителя локомобиля и барбека (помощника бармена).