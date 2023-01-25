В Татьянин день amic.ru узнал размер стипендий в шести алтайских вузах и есть ли на Алтае стипендии выше 25 тысяч рублей

25 января 2023, 07:15, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Время студенчества у многих ассоциируется с экзаменами, учебниками, сессиями и, конечно, стипендиями. Часто звучат слова о том, что современные студенческие "получки" – смешные и купить на них ничего нельзя. В Татьянин день amic.ru узнал, какие финансовые поощрения дают студентам главных вузов Алтайского края.

АлтГУ

В классическом вузе размер стандартной стипендии для тех, кто учится на хорошо и отлично, – 2 185 рублей. Отличникам платят 3 280 рублей. Социальная стипендия здесь такая же – 3 280 рублей. Повышенную социальную стипендию (9 145 рублей) получают студенты первого и второго курсов, которые учатся на хорошо и отлично. Студенты первого курса имеют повышенную социальную стипендию после прохождения первой сессии.

Кроме того, повышенные стипендии студенты получают за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

Аспирантам в АлтГУ платят более четырёх тысяч рублей. Если они учатся на технических и естественных направлениях подготовки, то около 10 тысяч рублей. Размер именных стипендий в вузе составляет 1 400 рублей. А победителям всероссийских олимпиад первый семестр платят более 26 тысяч рублей.

Иностранцам АлтГУ даёт деньги по квоте. Отличники получают 3 280 рублей, хорошисты – 2 185 рублей.

АлтГТУ

В Алтайском государственном техническом университете базовая академическая стипендия составляет 2 600 рублей. Для студентов факультета специальных технологий она увеличена до 4 680 рублей. Размер социальной стипендии в университете – 3 900 рублей.

Есть и повышенные стипендии. Повышенная академическая стипендия за достижения в учебе (то есть для отличников) составляет 11 тысяч рублей, за успехи в научно-исследовательской деятельности платят 9 700 рублей, а в общественном, культурно-творческом и спортивном направлениях – 6 300 рублей.

Существует и поощрительная академическая стипендия – 3 900 рублей, для студентов факультета специальных технологий она составляет 6 240 рублей.

Стимулирующая академическая стипендия в университете – 3 380 рублей, у студентов факультета специальных технологий она больше – 5 460 рублей.

Первокурсникам также положены специальные стипендии:

если стали победителями заключительного этапа всероссийских олимпиад – 25 тысяч рублей до первой сессии;

если окончили школу с золотой медалью – 8 тысяч рублей до первой сессии.

если студент направления "Конструирование изделий лёгкой промышленности" и Института архитектуры и дизайна набрал по трём предметам ЕГЭ 220 баллов или 146 баллов по двум предметам, то ему платят стипендию 5 тысяч рублей. Студенты этих же направлений получают 3 000 тысячи рублей, если набрали по трём предметам ЕГЭ от 190 до 219 баллов и выше, либо от 126 до 145 баллов и выше, но уже по двум.

АлтГТУ

АГАУ

В АГАУ стандартная академическая стипендия 1 799 рублей. Отличникам платят 2 700 рублей, такой же размер социальной стипендии.

Есть две повышенные стипендии – учёного совета (3 599 рублей) и тем, кто отличился в факультетской жизни (3 151 рубль). К последнему относятся достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

Аспиранты в вузе получают около 8 тысяч рублей.

АГМУ

В Алтайском медицинском вузе стандартная академическая стипендия 2 950 рублей. До первой сессии студенты получают 2 230 рублей. Также первые полгода учёбы те, кто набрал по ЕГЭ 260 баллов и более, имеют стипендию 10 тысяч рублей.

Отличникам в вузе платят 11 тысяч рублей. А если у них есть другие учебные достижения, к этой сумме доплачивается 300 рублей. Если студент был активным и в зачётке у него стоят пятёрки и четвёрки, то он получает 10 770 рублей. Если студент учится на хорошо и отлично и при этом участвует в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной деятельности, то он получает те же 10 770 рублей, а активистам-отличникам дают 11,3 тысячи рублей.

Ординаторы получают 13,7 тысячи рублей, а аспиранты – 12,8 тысячи рублей.

Социальная стипендия в вузе – 4 520 рублей. При этом студенты первых и вторых курсов, учащиеся на хорошо и отлично, могут получать повышенную социальную стипендию – 13,2 тысячи рублей. Кроме того, 13 350 рублей платят сиротам и инвалидам.

АГПУ

Стандартная стипендия в Алтайском педагогическом вузе 2,2 тысячи рублей. Если студент сдаёт сессии на отлично, он получает 3 570 рублей.

На программах подготовки научно-педагогических кадров в вузе платят 5 550 рублей в месяц. Социальная стипендия в АлтГПУ 3,3 тысячи рублей.

У магистрантов и бакалавров стипендии отличаются. Студентам магистратуры с четвёрками и пятёрками в зачётке платят 2 230 рублей. Если они учатся на отлично, то получают уже 3 750 рублей.

В вузе предусмотрены повышенные стипендии за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. Здесь стипендии разнятся – в зависимости от курса. Их размер указан в таблице ниже:

Таблица повышенных стипендий в АлтГПУ

АГИК

В Алтайском государственном институте культуры и искусств базовая стипендия 2,5 тысячи рублей. Если студент сдал сессию на хорошо и отлично, то ему платят 3 тысячи рублей. Отличники получают 4,5 тысячи рублей в месяц. А иностранцам и лицам без гражданства, которые учатся по квоте правительства РФ, в месяц дают 2,5 тысячи рублей.

Социальная стипендия в вузе – 4 тысячи рублей. Но если студент первого и второго курсов получает оценки «отлично» или «хорошо», то ему заплатят 4 178 рублей.

За достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности предусмотрены стипендии в 5,5 тысячи рублей. Аспиранты первого и второго года обучения получают 4,5 тысячи рублей. Столько же платят ассистентам-стажёрам первого года обучения.

Какие ещё стипендии получают в вузах?

Студенты алтайских вузов получают и другие стипендии. Это, например:

стипендия президента РФ – 2 200 рублей;

стипендия правительства РФ – 1 440 рублей;

стипендии президента РФ для студентов, обучающихся на приоритетных специальностях, которые связаны с модернизацией и технологическим развитием российской экономики, – 7 000 рублей;

стипендии правительства РФ для студентов, обучающихся на приоритетных специальностях, которые связаны с модернизацией и технологическим развитием российской экономики – 5 000 рублей;

стипендия губернатора Алтайского края – 1 350 рублей;

стипендия администрации Барнаула – 1 400 рублей.

Как правило, вузы платят приличную стипендию и тем, кто стал победителем всероссийских олимпиад. Её сумма 25-30 тысяч рублей. Но получают её студенты только до первой сессии, то есть полгода.