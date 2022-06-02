Такой день. Алтайский край, отстающий в мусорной реформе, и самое большое сокращение жителей в Сибири

Губернатор Алтайского края занял второе место по уровню доходов среди глав российских регионов за 2021 год. Виктор Томенко задекларировал 85,3 млн рублей, большую часть денег — 79,2 млн — губернатор получил за счёт продажи недвижимости в Москве и Московской области. Самым богатым российским губернатором по итогам прошлого года стал глава Подмосковья Андрей Воробьёв. Он указал доход в 254 млн рублей.

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Всего, по предварительным данным переписи-2020, которая из-за пандемии была перенесена на 2021 год, в Алтайском крае проживает 2 млн 164 тыс. человек. Это 89,4% от результатов, показанных регионом в 2010-м году, когда проводили предыдущую перепись. То есть за 11 лет край «стал меньше» на 256 тыс. человек.

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Российский экологический оператор назвал регионы, которые признаны отстающими в мусорной реформе — в их число вошёл Алтайский край, в котором не добились плановых значений по доле утилизации и обработки твёрдых коммунальных отходов в апреле.