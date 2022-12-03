Такой день. Два сбитых пешехода в Барнауле и завершение строительства дома для переселенцев

В Барнауле завершилось строительство девятиэтажного жилого дома по улице Беляева, 14, для переселенцев из аварийного жилья. Мэр Вячеслав Франк посетил объект и оценил итоговый результат.

В Барнауле на проспекте Комсомольском на одном и том же перекрёстке с разницей в час произошло два ДТП с участием пешеходов. В первом случае сбили 68-летнюю женщину, во втором — 10-летнего мальчика. Пенсионерке потребовалась госпитализация.

В Алтайском крае до 6 декабря объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, минимальные температуры в ближайшие дни могут опускаться до -35 градусов и ниже.

Самые дешёвые яйца, белый хлеб, колбаса, сахар и ряд других продуктов питания продаются в Барнауле. К такому выводу пришли специалисты Томскстата по итогам ноябрьского мониторинга цен в столицах Сибирского федерального округа.

Мэр Барнаула выступил за рост платы в общественном транспорте. По мнению Вячеслава Франка, это не решит всех проблем, но хотя бы даст перевозчикам возможность выжить.

В Алтайском крае за сутки выявили 97 случаев коронавируса, госпитализированы 14 человек. Выздоровели ещё 63 пациента. Летальных исходов не зарегистрировали.