Такой день. Не ноябрьский мороз и грязный воздух в городах

Жители Алтайского края в социальных сетях хвастались показаниями термометров в период наступивших холодов.

Судя по фотографиям, размещённых в различных пабликах, в некоторых районах Алтайского края температура воздуха падала до -50 градусов. Однако в комментариях пользователи сомневались в правдоподобности этих снимков.

При этом жители региона отметили, что для сибиряков подобная температура не в новинку, а некоторые пользователи рассказали, что вышли на улицу и даже не почувствовали холода, потому что нет ветра.

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