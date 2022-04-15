Такой день. Отставка главы Минспорта Перфильева и студент АлтГПУ, задержанный из-за угроз

Губернатор Виктор Томенко принял отставку министра спорта Алексея Перфильева. 14 апреля состоялась встреча Виктора Томенко с Алексеем Перфильевым, где министр обратился с просьбой об отставке по собственному желанию. Глава региона отставку принял. Алексей Перфильев будет уволен с должности с 19 апреля.

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Днём 15 апреля в редакцию amic.ru обратились студенты-первокурсники педуниверситета и их родители. По их словам, старшекурсник в чате первокурсников лингвистического института опубликовал угрозы и сбросил фотографию предмета, похожего на огнестрельное оружие. Фото было подписано: «Смотрите, какой классный пистолет взял».

Студенты также сообщили, что руководству вуза рассказали о происходящем, но те их призвали «не паниковать». Между тем некоторые учащиеся в чате просили отнестись к ситуации серьёзно, так как якобы ранее этот студент «уже с ножом по общаге бегал».

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Позднее полиция задержала молодого человека. В частности, молодой человек рассказал правоохранителям, что перепутал чаты, когда писал свои сообщения. Также он успел удалить страницу в соцсетях.

Правоохранители уже выяснили, что студент — страйкболист (страйкбол — вид спорта, в котором игроки участвуют в имитированном бою с использованием игрового оружия класса «мягкая пневматика», стреляющем пластмассовыми шариками, — прим. ред.). Но пока непонятно, есть ли у него огнестрельное оружие. Сейчас выяснением этого вопроса занимается полиция.

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