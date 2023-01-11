Такой день. Пять кандидатов на пост мэра Ярового и горы мусора в Рубцовске, которые пока не убирают

О главных событиях Алтайского края за 11 января

11 января 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаул вошёл в список городов России, в которых за 2022 год сильнее всего подорожали комнаты. Согласно исследованию федерального портала «Мир квартир», за 12 месяцев их стоимость выросла на 36,2%.

Больше 30 барнаульцев травмировались из-за гололёда за два дня. В последние годы среди получивших переломы и ушибы из-за гололёда горожан становится всё больше молодых людей. Главная причина — кроссовки с гладкой подошвой, которая не подходит для условий сибирской зимы.

Жители Рубцовска и Горняка жалуются на горы мусора, которые не убирают в их городах с Нового года. Люди в социальных сетях писали, что новый регоператор, компания «Автотранс», с 1 января 2023 года так и не начал работу, из-за чего на контейнерных площадках появились горы отходов. Первые мусоровозы люди заметили только в понедельник, 9 января. Amic.ru выяснил, почему регоператор не очистил контейнеры Горняка и Рубцовска в первую неделю января и когда он закончит разгребать образовавшиеся завалы.

Без денег и без жилья осталась семья Оксаны, которая оказалась в числе пострадавших клиентов ООО «Жилфонд Барнаул». Почти 5,5 миллиона рублей женщина отдала на хранение в индивидуальной ячейке агентства недвижимости, пока шла её сделка. В конце декабря стало известно, что средства из ячейки пропали, а вместе с ними простыл след и регионального директора «Жилфонда» Людмилы Авдюхиной. Как люди оказались в такой ситуации и что сейчас обещают пострадавшим, читайте в материале amic.ru.

В алтайском городе Яровое подходит к концу конкурс по отбору кандидатов на должность главы. На процедуру подали заявки сразу пять человек. Действующий мэр Виталий Самобочий, который находится под следствием, формально не отстранен, однако срок его полномочий скоро истекает.