Уроженка Рубцовска возглавила Нижегородский цирк

С 2017 года она руководила Тульским, Рязанским и Екатеринбургским государственными цирками

22 января 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: circus.ru

Уроженка Рубцовска Тамара Бортникова возглавила Нижегородский цирк. Об этом сообщила пресс-служба Росцирка.

С 2017 года она руководила Тульским, Рязанским и Екатеринбургским государственными цирками. Некоторое время она будет совмещать работу на новом месте и в Екатеринбурге.

Первый заместитель гендиректора компании Росгосцирк Татьяна Бушкова отметила, что Бортникова является опытным управленцем, а также выразила надежду на то, что под её руководством Нижегородский цирк выйдет на лидирующие позиции в стране.

Тамара Бортникова окончила музыкальное отделение Алтайской академии культуры, а также экономический факультет АлтГУ по специальности "Антикризисное управление".

Является куратором по вопросам оперативного управления продажами и проведения гастролей в ряде филиалов компании "Росгосцирк", среди которых Омский, Рязанский, Брянский, Тульский и другие цирки страны.