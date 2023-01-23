В Барнауле вслед за увеличением тарифов подорожало содержание лифтов
Предельные цены установлены постановлением администрации Барнаула от 27 декабря 2022 года № 2059
23 января 2023, 14:06, ИА Амител
В Барнауле с 1 января подорожало содержание лифтов. Об этом сообщает "Алтапресс".
Председатель барнаульского ТСЖ "Красноармейский, 53" Константин Емешин рассказал о том, что пришедший в товарищество счёт на 7,6% больше предыдущего. Компания, которая его прислала, ссылается на постановление городской администрации.
Предельные цены установлены постановлением администрации Барнаула от 27 декабря 2022 года № 2059. Оно подписано мэром города Вячеславом Франком.
В вышеуказанном ТСЖ тариф составляет 4,87 рубля с 1 кв. м общей площади квартиры. Ранее он составлял 4,52 рубля. Для всего дома платёж увеличился на 2,7 тыс. рублей в месяц.
Отмечается, что выше установленных предельных цен управляющие компании цену поднимать не могут.
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