В центре Барнаула благоустроили новый сквер ко Дню города
В ближайшее время на участке рядом с главным корпусом АГМУ высадят 59 деревьев и почти 50 кустов сирени.
В сквере медиков на пересечении проспекта Ленина и Чкалова в Барнауле завершились основные работы по благоустройству. Как сообщает пресс-центр мэрии, на территории уже уложили асфальт и плитку, а в темное время суток теперь включается освещение.
В ближайшее время на участке рядом с главным корпусом АГМУ высадят 59 деревьев и почти 50 кустов сирени. Кроме того, после посева газона рабочие установят еще одну специальную подсветку.
Напомним, дизайн сквера, создание которого обошлось в 6,3 млн рублей, разработали совместно с АГМУ. Ранее на месте будущей зелёной зоны снесли павильоны, построенные самовольно более 20 лет назад.
Благоустройство пройдёт в два этапа. Первый — озеленение, укладка дорожек и установка малых архитектурных форм — планировали завершить ко Дню города. Второй — установка памятного знака врачам — приурочат к профессиональному празднику медиков.