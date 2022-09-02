В центре Барнаула благоустроили новый сквер ко Дню города

В сквере медиков на пересечении проспекта Ленина и Чкалова в Барнауле завершились основные работы по благоустройству. Как сообщает пресс-центр мэрии, на территории уже уложили асфальт и плитку, а в темное время суток теперь включается освещение.

В ближайшее время на участке рядом с главным корпусом АГМУ высадят 59 деревьев и почти 50 кустов сирени. Кроме того, после посева газона рабочие установят еще одну специальную подсветку.

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Общество Уютное пространство с елями и березами. Сквер медиков в Барнауле обустроят уже в 2022 году

Напомним, дизайн сквера, создание которого обошлось в 6,3 млн рублей, разработали совместно с АГМУ. Ранее на месте будущей зелёной зоны снесли павильоны, построенные самовольно более 20 лет назад.

Благоустройство пройдёт в два этапа. Первый — озеленение, укладка дорожек и установка малых архитектурных форм — планировали завершить ко Дню города. Второй — установка памятного знака врачам — приурочат к профессиональному празднику медиков.