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В Иркутске повесили билборды с призывом искать украинских шпионов среди друзей

Если друг не сможет выговорить «Сыктывкар», то он может быть шпионом

20 декабря 2022, 13:29, ИА Амител

Фото: t.me/irkblog

В центре Иркутска повесили билборды с призывом искать украинских шпионов с помощью библейской отсылки и слова «Сыктывкар», пишет Telegram-канал «Иркутский блог».

«Тест на шпиона: проверь друга одним словом», — призывают жителей города.

QR-код ведёт на текст, который начинается с библейской отсылки и приходит к идее найти российский аналог украинскому слову «паляниця», с помощью которого якобы выявляли российских военнослужащих. В качестве вариантов предлагают «Сыктывкар» и «Башкортостан».

Принцип простой: если друг не сможет с первого раза выговорить «Сыктывкар» или «Башкортостан», то он может быть украинским шпионом.

Комментарии 24

  • Чего огород городить? Спроси,чей Крым и всё станет ясно!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • На провокацию похоже
    20 декабря, Гость   Ответить
  • с праздником, ФСБ, выявляйте и дальше шпиенов
    20 декабря, Гость   Ответить
  • А почему не имя первого монгольского космонавта?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Все,с окончанием фамилии на О в поле подозрения?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Шпионы там,шпионы здесь.Без них не встать, без них не сесть...
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Про Крым не ново, а так нужно привлечь за розжиг.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Не знает кто такой Жугдэрдэмидийн Гуррагча-значит антисоветчик.А украинцы все антисоветчики.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Акция "напиши донос на друга, получи банку варенья бесплатно".
    20 декабря, Гость   Ответить
  • все антисоветчики- а что, страна Советов еще жива?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Разделяй и твори беспредел.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • А я в Барнауле такого мразь хохла знаю с русской фамилией, этот рыжевато-блондинистый петух еще в 14-х 15-х годах кукарекал, что Крым хахлятский, и работает мразь в госучреждении, и пенсию ментовскую получает.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Акция "напиши донос на друга, получи банку варенья бесплатно".---- а печенье? ну что за народ и здесь нагреться хотят
    20 декабря, Гость   Ответить
  • все антисоветчики- а что, страна Советов еще жива? - 100% русофобов являются антисоветчиками
    20 декабря, Гость   Ответить
  • 100% русофобов являются антисоветчиками - так это, дорогой друг, партия жителей СССР не так многочисленна) Вас меньшинство, что делать будете?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Бабули лютые шпионки они и слово компьютер выговорить не могут.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • ДЕБИЛЫ!!!!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, я в Барнауле такого мразь хохла знаю... Срульман ?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • - так это, дорогой друг, партия жителей СССР не так многочисленна) Вас меньшинство ********* А что,вы считаете что вас большинство? То есть если ты типа за СССР, то ты значит против России? Ну как-то так себе логика, ублюдская, и дешёвая.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, я в Барнауле такого мразь хохла знаю... Не забывай кто глава края и законодательного собрания. Да и первый герой в Алтайском крае в СВО тоже такой же нации. Да и я хохол.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Совсем долбанулись
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Паляныца - проверяли в Великую Отечественную фашисты украинец ты или нет. Для меня нет разницы между жителями Донецка, крыма, Херсона или Киева. Главные предатели сидят в Москве.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • 1937
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Моразм в стране крепчает.
    22 декабря, Гость   Ответить
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