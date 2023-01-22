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В "Изумрудном" парке установят забор с лавочками

Также над входом в парк планируют восстановить часы

22 января 2023, 10:14, ИА Амител

Проект обновления входной группы парка
Проект обновления входной группы парка "Изумрудный" / Фото предоставлено Владиславом Вакаевым

Входную группу и забор заменят в барнаульском парке "Изумрудный". Об этом рассказал управляющий Владислав Вакаев.

Концепция, которую разработали в прошлом году, предполагает замену ограждения, но с сохранением ключевых деталей. Второй вход в парк останется на месте, но "башни" уберут.

Центральный вход собираются отреставрировать, а также восстановить часы над воротами, которые раньше здесь были.

В забор парка планируют вписать лавочки. На них прохожие смогут посидеть, не заходя на территорию общественного пространства.

 

Комментарии 6

  • Уберут красивые арки, сделают решетки как на зоне.
    22 января, Гость   Ответить
  • Бог в помощь! Идешь по парку и сердце радуется!
    22 января, Гость   Ответить
  • Очень хороший вход и забор, а что это железо, столько проблем в парке , но проще деньги на заборе заработать, как это сделали на музее. Хотела бы увидеть хозяина,у которого ничего не сделано внутри, но забор дорогой стоит, а здание дальше разваливается. Сколько ещё трещин должно появится, чтобы музей сдали или он уже аварийный и пора его снести и новый построить.
    22 января, Гость   Ответить
  • СПАСИБО ЗА ПАРК !!!!!.иноземцам этого не понять
    22 января, Гость   Ответить
  • ОЧНЕНЬ ЛЮБЛЮ ЭТОТ ПАРК !!!!! СПАСИБО!!!
    22 января, Гость   Ответить
  • Ужас, уже и так ничего исторического не осталось.
    23 января, Гость   Ответить
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