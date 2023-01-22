В "Изумрудном" парке установят забор с лавочками

Также над входом в парк планируют восстановить часы

22 января 2023, 10:14, ИА Амител

Проект обновления входной группы парка "Изумрудный" / Фото предоставлено Владиславом Вакаевым

Входную группу и забор заменят в барнаульском парке "Изумрудный". Об этом рассказал управляющий Владислав Вакаев.

Концепция, которую разработали в прошлом году, предполагает замену ограждения, но с сохранением ключевых деталей. Второй вход в парк останется на месте, но "башни" уберут.

Центральный вход собираются отреставрировать, а также восстановить часы над воротами, которые раньше здесь были.

В забор парка планируют вписать лавочки. На них прохожие смогут посидеть, не заходя на территорию общественного пространства.