В Кремле не обсуждают призыв в армию женщин и увеличение срока службы до двух лет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле не обсуждают возможность призыва на срочную службу женщин, а также увеличения срока службы в армии до двух лет. Его слова передаёт РИА Новости.

«Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет. Эта тема не обсуждалась. И, конечно, здесь главное — это мнение Министерства обороны. Но никаких обсуждений на этот счёт в Кремле не было», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что глава Министерства обороны Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Стороны обсудили ситуацию на Украине.