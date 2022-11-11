На Алтае требуют отремонтировать дорогу на кладбище, на которой «подпрыгивают покойники»

Жители Славгорода рассказали amic.ru, как уже несколько лет просят отремонтировать разбитую дорогу на городское кладбище.

«Как люди убиты утратой своих близких, так и дорога на городское кладбище убита безразличием местных муниципальных служб. Отправлять в последний путь своих близких славгородцам и жителям ближайших сёл приходится по совершенно разбитой дороге. В прощальном кортеже покойники в прямом смысле подпрыгивают», — говорится в обращении к местной власти.

Жители утверждают, что неоднократно обращались в городскую администрацию и разные службы, однако к положительному результату это не привело. Дорога не ремонтируется уже несколько лет.

Судя по видео и словам активистов, ямы на дороге давно уже вышли за пределы ГОСТа. Объезд по обочине тоже не очень безопасен — автобус может перевернуться.

«Путей объезда на кладбище нет. Если только через поле. Наверное, это и правда более безопасный вариант», — добавили жители Славгорода.