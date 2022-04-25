Ветераны ВОВ получили 10 тысяч рублей ко Дню Победы
Выплаты получили более 20 тысяч ветеранов войны
25 апреля 2022, 15:16, Павел Запруднов
Ветераны ВОВ получили по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.
Как сообщают в ведомстве, Пенсионный фонд России перечислил деньги 20 320 ветеранам. Средства доставили одновременно с пенсией.
Напомним, согласно указу президента России каждый год участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы предоставляется 10-тысячная выплата.
Ранее сообщалось, что все ветераны ВОВ в Алтайском крае прошли медицинское обследование. Большинство из них врачи посетили на дому, но некоторые прошли диспансеризацию в поликлинике.
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