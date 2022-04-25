Ветераны ВОВ получили 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Ветераны ВОВ получили по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

Как сообщают в ведомстве, Пенсионный фонд России перечислил деньги 20 320 ветеранам. Средства доставили одновременно с пенсией.

Напомним, согласно указу президента России каждый год участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы предоставляется 10-тысячная выплата.

Ранее сообщалось, что все ветераны ВОВ в Алтайском крае прошли медицинское обследование. Большинство из них врачи посетили на дому, но некоторые прошли диспансеризацию в поликлинике.

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