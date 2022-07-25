Военные на Алтае спрятали железнодорожную станцию от высокоточного оружия

Военные из соединения радиационной, химической и биологической защиты отработали приёмы по скрытию колонны военной техники и ж/д станции погрузки от удара условного противника, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Движущуюся воинскую колонну и железнодорожную станцию задымили с помощью специальных машин ТДА-3. Такая защита позволяет скрывать крупные объекты от удара высокоточным оружием с лазерным наведением, говорится в пресс-релизе.

Военные химики защитили колонну и станцию горизонтальными и приподнятыми аэрозольными завесами. Как отмечают в ЦВО, специалисты добились максимального покрытия дымом расположения командного пункта с учётом рельефа и погодных условий.

Также соединения РХБЗ в ходе этой тренировки учились дезактивировать химические загрязнения военной техники и личного состава, провели разведку местности, применяя современные приборы дистанционного действия ПХРДД-3.

Напомним, что в середине июля соединение ракетчиков совершило на Алтае 100-километровый марш-бросок на новых передвижных ракетных комплексах «Ярс».