Жители Алтайского края в морозы меряются термометрами
В некоторых районах температура воздуха опустилась ниже 40 градусов
22 января 2023, 12:10, ИА Амител
Морозы вернулись в Алтайский край, о чём в социальных сетях рассказывают жители региона. Люди пишут, какая температура у них в населённых пунктах.
Местами похолодание ударило очень сильно, и температура воздуха опустилась до отметок ниже -40 градусов.
Напомним, что ранее о наступающих морозах предупреждали представители регионального главка МЧС.
"Проверьте техническое состояние транспортного средства, наполните топливом не только бензобак автомобиля, но и дополнительные канистры, если это необходимо. Возьмите с собой буксировочный трос, запасное колесо, домкрат, провода для "прикуривания" и медицинскую аптечку. Запомните номер телефона экстренных служб – 112", – советовали спасатели тем, кто планирует отправиться в поездку.
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