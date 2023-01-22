Жители Алтайского края в морозы меряются термометрами

В некоторых районах температура воздуха опустилась ниже 40 градусов

22 января 2023, 12:10, ИА Амител











Морозы вернулись в Алтайский край, о чём в социальных сетях рассказывают жители региона. Люди пишут, какая температура у них в населённых пунктах.

Местами похолодание ударило очень сильно, и температура воздуха опустилась до отметок ниже -40 градусов.

Напомним, что ранее о наступающих морозах предупреждали представители регионального главка МЧС.