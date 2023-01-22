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Жители Алтайского края в морозы меряются термометрами

В некоторых районах температура воздуха опустилась ниже 40 градусов

22 января 2023, 12:10, ИА Амител

Морозы вернулись в Алтайский край, о чём в социальных сетях рассказывают жители региона. Люди пишут, какая температура у них в населённых пунктах.

Местами похолодание ударило очень сильно, и температура воздуха опустилась до отметок ниже -40 градусов.

Напомним, что ранее о наступающих морозах предупреждали представители регионального главка МЧС. 

"Проверьте техническое состояние транспортного средства, наполните топливом не только бензобак автомобиля, но и дополнительные канистры, если это необходимо. Возьмите с собой буксировочный трос, запасное колесо, домкрат, провода для "прикуривания" и медицинскую аптечку. Запомните номер телефона экстренных служб – 112", – советовали спасатели тем, кто планирует отправиться в поездку. 

 

Комментарии 5

  • Нормально на улице, всего -23, они там по ночам что-ли выходят температуру измерять.
    22 января, Гость   Ответить
  • Гость, Нормально на улице,всего -23-----зато квитанцию получишь за -43 и фото как аргумент предъявят
    22 января, Гость   Ответить
  • Гость, они раньше болтышками мерились, по ночам А щас градусниками
    22 января, Гость   Ответить
  • Гость, в 6 утра телефон в Барнауле показывал 37)))
    22 января, Гость   Ответить
  • "Жители меряются термометрами!" Сами поняли, что написали?
    22 января, Гость   Ответить
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