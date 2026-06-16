Огонь уничтожил баню и перекинулся на машину в пригороде Барнаула
Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня на соседние строения
16 июня 2026, 09:14, ИА Амител
Ночной пожар произошел в поселке Пригородном в Барнауле. Огонь охватил баню на одном из частных подворий, в результате чего строение было полностью уничтожено. Обошлось без погибших и пострадавших.
Возгорание произошло в ночь на 14 июня. По информации ГУ МЧС России по Алтайскому краю, к моменту прибытия первого пожарного подразделения баня уже была полностью охвачена пламенем. Площадь пожара составила около 50 кв. м.
В результате происшествия огонь уничтожил баню, а также повредил кузов находившегося рядом легкового автомобиля. Никто из людей не пострадал.
Для ликвидации пожара привлекались шесть сотрудников МЧС и две единицы техники. Огнеборцам удалось не допустить дальнейшего распространения огня на соседние строения.
Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
В региональном управлении МЧС жителям Алтайского края напоминают о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности при использовании печного оборудования, особенно в банях и хозяйственных постройках.
Комментарии 0