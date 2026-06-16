Огонь уничтожил баню и перекинулся на машину в пригороде Барнаула

Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня на соседние строения

16 июня 2026, 09:14, ИА Амител

Пожар в доме / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Ночной пожар произошел в поселке Пригородном в Барнауле. Огонь охватил баню на одном из частных подворий, в результате чего строение было полностью уничтожено. Обошлось без погибших и пострадавших.

Возгорание произошло в ночь на 14 июня. По информации ГУ МЧС России по Алтайскому краю, к моменту прибытия первого пожарного подразделения баня уже была полностью охвачена пламенем. Площадь пожара составила около 50 кв. м.

В результате происшествия огонь уничтожил баню, а также повредил кузов находившегося рядом легкового автомобиля. Никто из людей не пострадал.

Для ликвидации пожара привлекались шесть сотрудников МЧС и две единицы техники. Огнеборцам удалось не допустить дальнейшего распространения огня на соседние строения.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В региональном управлении МЧС жителям Алтайского края напоминают о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности при использовании печного оборудования, особенно в банях и хозяйственных постройках.