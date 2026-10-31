Подобные случаи в регионе фиксируют регулярно

31 октября 2026, 13:06, ИА Амител

Перевозимый скот / Фото: Алтайский Россельхознадзор

В Краснощековском районе Алтайского края сотрудники Россельхознадзора запретили перевозку двух голов крупного рогатого скота из-за отсутствия обязательных ветеринарных документов. Животных пришлось вернуть в место отправления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Нарушение обнаружили 29 октября при проверке грузовой "Газели", направлявшейся из села Куйбышево в Курьинский район. Во время досмотра выяснилось, что водитель перевозил скот без необходимых сопроводительных документов.

В частности, у перевозчика не оказалось подтверждений происхождения и видовой принадлежности животных, сведений о проведенных профилактических мероприятиях и ветеринарном благополучии территории, откуда их вывозили.

Из-за выявленных нарушений дальнейшую транспортировку запретили, а скот отправили обратно. Сейчас специалисты решают вопрос о возбуждении административного дела в отношении перевозчика.

Подобные случаи в Алтайском крае фиксируют регулярно. По информации Россельхознадзора, с начала 2026 года в регионе пресекли перевозку 1429 сельскохозяйственных животных с нарушением установленных требований.

Большую часть составили лошади — 1160 животных. Также среди незаконно перевозимого скота оказались 199 голов крупного и 70 голов мелкого рогатого скота.

Нарушения выявляли в ходе совместной работы специалистов Россельхознадзора, сотрудников полиции, Пограничного управления ФСБ и Алтайской таможни.