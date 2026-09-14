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Охотник застрелил человека, перепутав его с медведем, в Новосибирской области

Заметил движение в кустах и предположил, что там спрятался хищник

14 сентября 2026, 12:41, ИА Амител

Охотник застрелил человека / Фото: Новосибирский СК
Охотник застрелил человека / Фото: Новосибирский СК

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, который на охоте по неосторожности выстрелил в человека, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел вечером 12 сентября. Мужчина находился в лесу на расстоянии около 5 км от села Карасево Болотнинского района.

"Держа в руках ружье, он заметил движение в кустах и, предположив, что там находится дикое животное, но достоверно не убедившись в этом, произвел выстрел в направлении кустов, где в это время находился потерпевший", — рассказали в ведомстве.

В результате полученного ранения 42-летний потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Ранее охотник из Бийска застрелил своего дядю, приняв его за животное. Мужчина скончался в больнице спустя несколько дней.

Медведь встречает человека в лесу / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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Новосибирская область Происшествия Сезон охоты
       

Комментарии 16

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Гость

12:50:33 14-09-2026

присядет и надолго

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Гость

12:53:43 14-09-2026

Эти случаи случались и в царское время и в советское и в наше феодальное.

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Гость

12:58:03 14-09-2026

Стрельба по неясно видимой цели. Главный запрет и опасность на охоте.

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Гость

13:09:50 14-09-2026

Вот она бесконтрольная и паническая охота

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Павел

13:25:18 14-09-2026

постоянно вижу, у нас люди надевают в лес за грибами камуфляж. Зачем? от кого они там прячутся? от грибов?

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Шинник

13:41:56 14-09-2026

Павел (13:25:18 14-09-2026) постоянно вижу, у нас люди надевают в лес за грибами камуфля...
"неправильный" гриб , может всю семью "положить" ...
так что доля правды в этой шутке есть ...

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Гость

13:42:44 14-09-2026

Павел (13:25:18 14-09-2026) постоянно вижу, у нас люди надевают в лес за грибами камуфля...
Так в основном с такой расцветкой продаются костюмы с накомарниками, антиклещевыми рукавами, спец тканью

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Гость

13:58:09 14-09-2026

Гость (13:42:44 14-09-2026) Так в основном с такой расцветкой продаются костюмы с на... всегда интересно у завода изготовителя нет других - ярких цветов для грибников.

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Шинник

14:10:27 14-09-2026

Гость (13:58:09 14-09-2026) всегда интересно у завода изготовителя нет других - ярких цв...
точно.
На тот случай если потеряется в лесу !!!
А с воздуха красный (например) комбинезон лучше видно !!!

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Гость

10:33:52 15-09-2026

Гость (13:58:09 14-09-2026) всегда интересно у завода изготовителя нет других - ярких цв...
А надеть поверх костюма яркий жилет что именно не позволяет?

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Окулист

13:57:39 14-09-2026

А как в такой прицел можно было спутать? Что-то часто похожие случаи стали происходить. Такое ощущение, что где-то есть закрытая охота не на животных…

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Афиноген настоящий

14:28:44 14-09-2026

Окулист (13:57:39 14-09-2026) А как в такой прицел можно было спутать? Что-то часто похожи... Какой такой прицел? Мушка и целик наше все.

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Гость

14:20:24 14-09-2026

Было бы хуже, если бы охотник застрелил медведя, спутав его с человеком. За медведя штраф больше.

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Гость

21:38:29 14-09-2026

Гость (14:20:24 14-09-2026) Было бы хуже, если бы охотник застрелил медведя, спутав его ... Штраф то больше, но отсидки нет.

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Гость

19:00:15 14-09-2026

С медведем немудрено перепутать. Некоторые с уткой человека путают...

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Гость

10:38:54 15-09-2026

Человек - вполне себе дикое животное, так что ошибки не было.

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