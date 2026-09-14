Охотник застрелил человека, перепутав его с медведем, в Новосибирской области

Заметил движение в кустах и предположил, что там спрятался хищник

14 сентября 2026, 12:41, ИА Амител

Охотник застрелил человека / Фото: Новосибирский СК

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, который на охоте по неосторожности выстрелил в человека, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел вечером 12 сентября. Мужчина находился в лесу на расстоянии около 5 км от села Карасево Болотнинского района.

"Держа в руках ружье, он заметил движение в кустах и, предположив, что там находится дикое животное, но достоверно не убедившись в этом, произвел выстрел в направлении кустов, где в это время находился потерпевший", — рассказали в ведомстве.

В результате полученного ранения 42-летний потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Ранее охотник из Бийска застрелил своего дядю, приняв его за животное. Мужчина скончался в больнице спустя несколько дней.