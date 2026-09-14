Охотник застрелил человека, перепутав его с медведем, в Новосибирской области
Заметил движение в кустах и предположил, что там спрятался хищник
14 сентября 2026, 12:41, ИА Амител
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, который на охоте по неосторожности выстрелил в человека, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел вечером 12 сентября. Мужчина находился в лесу на расстоянии около 5 км от села Карасево Болотнинского района.
"Держа в руках ружье, он заметил движение в кустах и, предположив, что там находится дикое животное, но достоверно не убедившись в этом, произвел выстрел в направлении кустов, где в это время находился потерпевший", — рассказали в ведомстве.
В результате полученного ранения 42-летний потерпевший скончался в медицинском учреждении.
Ранее охотник из Бийска застрелил своего дядю, приняв его за животное. Мужчина скончался в больнице спустя несколько дней.
12:50:33 14-09-2026
присядет и надолго
12:53:43 14-09-2026
Эти случаи случались и в царское время и в советское и в наше феодальное.
12:58:03 14-09-2026
Стрельба по неясно видимой цели. Главный запрет и опасность на охоте.
13:09:50 14-09-2026
Вот она бесконтрольная и паническая охота
13:25:18 14-09-2026
постоянно вижу, у нас люди надевают в лес за грибами камуфляж. Зачем? от кого они там прячутся? от грибов?
13:41:56 14-09-2026
Павел (13:25:18 14-09-2026) постоянно вижу, у нас люди надевают в лес за грибами камуфля...
"неправильный" гриб , может всю семью "положить" ...
так что доля правды в этой шутке есть ...
13:42:44 14-09-2026
Павел (13:25:18 14-09-2026) постоянно вижу, у нас люди надевают в лес за грибами камуфля...
Так в основном с такой расцветкой продаются костюмы с накомарниками, антиклещевыми рукавами, спец тканью
13:58:09 14-09-2026
Гость (13:42:44 14-09-2026) Так в основном с такой расцветкой продаются костюмы с на... всегда интересно у завода изготовителя нет других - ярких цветов для грибников.
14:10:27 14-09-2026
Гость (13:58:09 14-09-2026) всегда интересно у завода изготовителя нет других - ярких цв...
точно.
На тот случай если потеряется в лесу !!!
А с воздуха красный (например) комбинезон лучше видно !!!
10:33:52 15-09-2026
Гость (13:58:09 14-09-2026) всегда интересно у завода изготовителя нет других - ярких цв...
А надеть поверх костюма яркий жилет что именно не позволяет?
13:57:39 14-09-2026
А как в такой прицел можно было спутать? Что-то часто похожие случаи стали происходить. Такое ощущение, что где-то есть закрытая охота не на животных…
14:28:44 14-09-2026
Окулист (13:57:39 14-09-2026) А как в такой прицел можно было спутать? Что-то часто похожи... Какой такой прицел? Мушка и целик наше все.
14:20:24 14-09-2026
Было бы хуже, если бы охотник застрелил медведя, спутав его с человеком. За медведя штраф больше.
21:38:29 14-09-2026
Гость (14:20:24 14-09-2026) Было бы хуже, если бы охотник застрелил медведя, спутав его ... Штраф то больше, но отсидки нет.
19:00:15 14-09-2026
С медведем немудрено перепутать. Некоторые с уткой человека путают...
10:38:54 15-09-2026
Человек - вполне себе дикое животное, так что ошибки не было.