Опасную тропическую инфекцию выявили у вернувшейся в Россию туристки

Мелиоидоз способен поражать различные органы и системы организма

23 июня 2026, 18:37, ИА Амител

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В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда. Женщина находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, россиянка во время поездки посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов. После возвращения у нее диагностировали мелиоидоз — редкое тропическое инфекционное заболевание. В настоящее время пациентка госпитализирована и находится под наблюдением врачей.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, возбудителем заболевания является бактерия Burkholderia pseudomallei, которая распространена в почве и воде тропических регионов. Наибольшее распространение инфекция получила в странах Юго-Восточной Азии и северной части Австралии.

Мелиоидоз способен поражать различные органы и системы организма. Повышенный риск тяжелого течения заболевания наблюдается у людей старше 45 лет, а также у пациентов с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких, печени и почек.

Инкубационный период болезни может составлять от одного до 21 дня, в среднем около девяти суток. Однако в отдельных случаях заболевание способно проявиться спустя месяцы и даже годы после заражения.

К основным симптомам мелиоидоза относятся высокая температура, боли в мышцах и грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, а также образование абсцессов различной локализации.

В Роспотребнадзоре напоминают туристам о необходимости соблюдать меры предосторожности во время поездок в тропические страны, избегать контакта с загрязненной почвой и водой, а при ухудшении самочувствия после возвращения из-за рубежа своевременно обращаться за медицинской помощью.