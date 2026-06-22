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"Клевало как из пулемета". Рыбаки и любители "тихой" охоты Алтая похвастались своим уловом

Рыбаки жалуются на мошку, но хвастаются уловом судака и карася, а грибники и ягодники делятся находками

22 июня 2026, 21:49, ИА Амител

Рыбалка в Алтайском крае / Фото: "Грибы и Грибники Алтайского края", "Алтайское рыболовное сообщество"
Рыбалка в Алтайском крае / Фото: "Грибы и Грибники Алтайского края", "Алтайское рыболовное сообщество"

Несмотря на нашествие мошки, алтайские рыболовы не отказываются от любимого хобби — участники "Алтайского рыболовного сообщества" во "ВКонтакте" делятся впечатлениями и фотоотчетами о выходных на водоемах региона.

Рыбаки отмечают неоднозначные условия для ловли. Один из них рассказал о поездке с ночевкой на Обь в районе Малиновки. По его словам, клев и состояние воды оказались ниже среднего — вода мутная, покрыта пеной и мусором, а обилие мошки серьезно осложнило рыбалку.

В то же время другие локации порадовали рыболовов активным клевом. Так, в районе Велижановки на Обской протоке рыба клевала очень активно.

«Клевало как из пулемета, аж черви закончились», — признался рыбак.

На Оби в районе Научного городка удалось поймать судака на живца, хотя мошка там тоже доставила немало неудобств, несмотря на отсутствие комаров. Еще один рыболов поделился удачным опытом на Повалихинских лугах: карась клевал хорошо, порадовал и размер улова — рыболов планирует вернуться туда на следующий день. А на Оби в другой локации рыбаки отметили первый в сезоне улов судаков.

Тем временем любители "тихой охоты" тоже не сидят без дела: в лесах Первомайского района появились первые подосиновики, рассказывают участники сообщества "Грибы и грибники Алтайского края".

Продолжается сезон земляники, хотя ее урожай в этом году уступает прошлому. Одна из собирательниц отметила, что ягода созревает неравномерно — где‑то уже спелая, где‑то еще зеленая или даже цветет. 

По ее прогнозу, если погода будет благоприятной и пройдут дожди, урожая хватит всем. Грибники также уточнили, что в полях земляника начнет массово созревать в начале июля — сейчас она только набирает силу, и пока попадаются в основном мелкие, но ароматные ягоды.

Алтайский край рыбалка природа охота
       

Комментарии 4

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Иван

05:54:29 23-06-2026

Червячков напополам надо резать тогда хватает

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Гость

08:44:57 23-06-2026

Когда ездить на рыбалку и в лес за грибами, если с понедельника по пятница в работе по 10-12 часов. В субботу и воскресенье надо заниматься огородом. Рыбачить и грибочки собирать себе позволить могут либо состоятельные пенсионеры, либо бомжи.

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Акакий

12:48:56 23-06-2026

Гость (08:44:57 23-06-2026) Когда ездить на рыбалку и в лес за грибами, если с понедельн... Вот такую нам жизнь устроили наши "благодетели".Мало того ,ещё и на пенсию в 65 лет идти если дотянешь и если баллы заработал.Порабощение в чистом виде.

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Гость

12:20:00 23-06-2026

Лисички с корнями вырвали, тупоголовые.

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