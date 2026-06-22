"Клевало как из пулемета". Рыбаки и любители "тихой" охоты Алтая похвастались своим уловом

Рыбаки жалуются на мошку, но хвастаются уловом судака и карася, а грибники и ягодники делятся находками

22 июня 2026, 21:49, ИА Амител

Рыбалка в Алтайском крае / Фото: "Грибы и Грибники Алтайского края", "Алтайское рыболовное сообщество"

Несмотря на нашествие мошки, алтайские рыболовы не отказываются от любимого хобби — участники "Алтайского рыболовного сообщества" во "ВКонтакте" делятся впечатлениями и фотоотчетами о выходных на водоемах региона.

Рыбаки отмечают неоднозначные условия для ловли. Один из них рассказал о поездке с ночевкой на Обь в районе Малиновки. По его словам, клев и состояние воды оказались ниже среднего — вода мутная, покрыта пеной и мусором, а обилие мошки серьезно осложнило рыбалку.

В то же время другие локации порадовали рыболовов активным клевом. Так, в районе Велижановки на Обской протоке рыба клевала очень активно.

«Клевало как из пулемета, аж черви закончились», — признался рыбак.

На Оби в районе Научного городка удалось поймать судака на живца, хотя мошка там тоже доставила немало неудобств, несмотря на отсутствие комаров. Еще один рыболов поделился удачным опытом на Повалихинских лугах: карась клевал хорошо, порадовал и размер улова — рыболов планирует вернуться туда на следующий день. А на Оби в другой локации рыбаки отметили первый в сезоне улов судаков.

Тем временем любители "тихой охоты" тоже не сидят без дела: в лесах Первомайского района появились первые подосиновики, рассказывают участники сообщества "Грибы и грибники Алтайского края".

Продолжается сезон земляники, хотя ее урожай в этом году уступает прошлому. Одна из собирательниц отметила, что ягода созревает неравномерно — где‑то уже спелая, где‑то еще зеленая или даже цветет.

По ее прогнозу, если погода будет благоприятной и пройдут дожди, урожая хватит всем. Грибники также уточнили, что в полях земляника начнет массово созревать в начале июля — сейчас она только набирает силу, и пока попадаются в основном мелкие, но ароматные ягоды.