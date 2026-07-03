Опасных карантинных вредителей обнаружили в цветах из Китая на Алтае

Информацию направили в управление Россельхознадзора

03 июля 2026, 17:00, ИА Амител

Импортные цветы / Фото: Алтайский филиал ФГБУ "ЦОК АПК"

Специалисты Алтайского филиала Центра оценки качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК) выявили карантинных вредителей в партии импортных цветов из Китая. Опасные насекомые обнаружены в 14,5 тысячи срезов декоративных растений.

Как сообщили в учреждении, зараженными оказались хризантемы, альстромерии, эустомы, лимониумы, твидии, статицы и каллы. В ходе лабораторных исследований эксперты обнаружили в них западного цветочного трипса и пальмового трипса.

Информацию о выявлении карантинных организмов направили в управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для принятия необходимых мер.

В ЦОК АПК пояснили, что трипсы представляют серьезную опасность для растений. Вредители питаются клеточным соком, из-за чего на листьях и лепестках появляются светлые пятна и серебристые полосы. Поврежденные бутоны нередко деформируются, не раскрываются и опадают, а сами растения постепенно ослабевают.

Кроме того, специалисты отмечают высокую скорость размножения трипсов. Насекомые также способны переносить вирусные заболевания растений, что повышает риск распространения опасных фитосанитарных инфекций.