В 17 тысячах импортных цветов в Алтайском крае нашли опасных вредителей

По действующим правилам такой груз подлежит обеззараживанию

27 мая 2026, 14:19, ИА Амител

Зараженные цветы / Фото: алтайский Россельхознадзор

Специалисты Россельхознадзора выявили опасных карантинных вредителей в партии импортных цветов, поступивших в Алтайский край. Зараженными оказались 17 тысяч срезов растений.

Как сообщили в региональном управлении ведомства, в край завезли срезы краспедии, гелиантуса и роз. Во время проверки специалисты обнаружили сразу три вида карантинных вредителей: западного цветочного трипса, трипса Пальма и гавайского трипса. Результаты исследования подтвердили эксперты ФГБУ "ЦОК АПК".

В связи с выявленными нарушениями ввоз партии запретили. По действующим правилам такой груз подлежит обеззараживанию, возврату поставщику либо уничтожению.

В Россельхознадзоре также отметили, что с начала 2026 года карантинных вредителей в импортных цветах выявляли уже 67 раз. Всего зараженными оказались более 560 тысяч растений. Все они были обеззаражены либо уничтожены.