Огромная пробка собралась на Змеиногорском тракте
Причиной затора стали дорожные работы
16 августа 2023, 16:20, ИА Амител
Фото: "Яндекс. Пробки"
Вечерние пробки настигли некоторых водителей еще до окончания рабочего дня. Те, кто поехал по Змеиногорскому тракту в сторону Южного, столкнулись с огромным затором.
Пробка здесь начинается от лыжной базы "Динамо" и тянется до поворота на шоссе Ленточный бор. Причиной для образования затора стали дорожные работы рядом с поворотом.
Также постепенно начинает скапливаться пробка на проспекте Строителей и шоссе Ленточный бор. Небольшие заторы есть на некоторых улицах города, но до пика вечерних пробок еще далеко.
16:28:16 16-08-2023
...а говорили что движение по возможности не пострадает...
17:41:55 16-08-2023
уже с города до КП все стоят, объезжайте
18:26:30 16-08-2023
уже пробка начинается на Новом мосту из тех, кто пытается вклиниться в стоящий Красноармейский на подъеме в гору