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Огромная пробка собралась на Змеиногорском тракте

Причиной затора стали дорожные работы

16 августа 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Пробки"
Фото: "Яндекс. Пробки"

Вечерние пробки настигли некоторых водителей еще до окончания рабочего дня. Те, кто поехал по Змеиногорскому тракту в сторону Южного, столкнулись с огромным затором.

Пробка здесь начинается от лыжной базы "Динамо" и тянется до поворота на шоссе Ленточный бор. Причиной для образования затора стали дорожные работы рядом с поворотом.

Также постепенно начинает скапливаться пробка на проспекте Строителей и шоссе Ленточный бор. Небольшие заторы есть на некоторых улицах города, но до пика вечерних пробок еще далеко.
 

Авто Пробки

Комментарии 3

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Гость

16:28:16 16-08-2023

...а говорили что движение по возможности не пострадает...

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Гость

17:41:55 16-08-2023

уже с города до КП все стоят, объезжайте

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Гость

18:26:30 16-08-2023

уже пробка начинается на Новом мосту из тех, кто пытается вклиниться в стоящий Красноармейский на подъеме в гору

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