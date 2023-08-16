Огромная пробка собралась на Змеиногорском тракте

Причиной затора стали дорожные работы

16 августа 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Пробки"

Вечерние пробки настигли некоторых водителей еще до окончания рабочего дня. Те, кто поехал по Змеиногорскому тракту в сторону Южного, столкнулись с огромным затором.

Пробка здесь начинается от лыжной базы "Динамо" и тянется до поворота на шоссе Ленточный бор. Причиной для образования затора стали дорожные работы рядом с поворотом.

Также постепенно начинает скапливаться пробка на проспекте Строителей и шоссе Ленточный бор. Небольшие заторы есть на некоторых улицах города, но до пика вечерних пробок еще далеко.

