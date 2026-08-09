От мальтипу до хомяков. Сотни хвостиков собрались на фестивале животных в Барнауле

Хедлайнером фестиваля стала актриса, певица и телеведущая Елена Гущина

09 августа 2026, 12:31, ИА Амител

Фестиваль животных в Барнауле / Фото: Алтайпищепром

Собаки с разноцветными хвостами, кошки на УЗИ и даже хомяки на приеме у ветеринаров — в Барнауле прошел фестиваль любви к животным "Лапки тапки". 8 августа в парке "Изумрудный" владельцы питомцев могли бесплатно проконсультироваться со специалистами, привести своих любимцев к грумерам, а также вместе с животными поучаствовать в конкурсах и других активностях.

Одной из самых востребованных площадок фестиваля стала зона здоровья. Аккредитованные ветеринары осматривали животных, проверяли состояние их зубов, когтей и ушей, проводили УЗИ и оценивали сердечный ритм. Кроме того, хозяева могли получить рекомендации специалистов по уходу за питомцами.

В этом году подобные услуги впервые стали доступны не только владельцам собак, но и кошек. Некоторые барнаульцы решили воспользоваться возможностью и принесли на осмотр даже хомяков.

Не меньше внимания привлекла зона груминга. Специалисты вычесывали собак и подстригали им когти, а хозяева при желании могли добавить питомцам необычные детали образа. Некоторым собакам окрашивали хвосты и уши, а четвероногим "девочкам" приклеивали декоративные "сережки".

Занятия нашлись и для юных посетителей фестиваля. На мастер-классах дети делали из бисера ошейники, изготавливали адресники и игрушки для животных. Собаки тем временем могли продемонстрировать умение выполнять команды и получить за это лакомство или игрушку.

Одним из заметных четвероногих гостей стал мальтипу Филимон весом всего около полутора килограммов. На фестиваль он пришел вместе с хозяйкой Татьяной Лисогор — оба выбрали джинсовые комбинезоны и кепки.

«Именно мой пес стал вдохновителем создания "Мастерской Филимона", в которой я делаю мягкие игрушки мальтипу, — рассказала Татьяна Лисогор. — Он у меня умеет делать буквально все, но, к сожалению, номер для участия мы не подготовили, будем просто зрителями. Малыш очень спокойный, даже несмотря на наличие такого огромного количества собак, спокойно сидит на руках или в специальной корзинке. Меня часто спрашивают, как дорого обходится содержание этого плюшевого красавца? Отвечаю поговоркой: "Дал бог собачку, даст и на корма пачку". И это действительно так».

Для тех, кто недавно обзавелся питомцем или хотел узнать больше об уходе и воспитании животных, работали два лектория. На вопросы посетителей отвечали ветеринары, кинологи и зоопсихологи.

Развлекательную часть программы дополнили любительский забег с собаками, викторина "Знаете ли вы своего питомца?", шоу талантов "Две звезды" и флешмоб "Обними питомца". Хедлайнером фестиваля стала актриса, певица и телеведущая Елена Гущина, известная зрителям по КВН и шоу "Студия Союз".

Фестиваль организовало ЗАО "Алейскзернопродукт" имени С. Н. Старовойтова при поддержке управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Одними из основных задач мероприятия стали популяризация ответственного отношения к домашним животным, поддержка приютов и привлечение внимания к правильному питанию питомцев.