Если у папы доход выше, выгоднее оформить пособие на него, чтобы семья получала больше

14 сентября 2026, 15:00, ИА Амител

Мужчина с ребенком / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Дмитрий Свищев, депутат Госдумы от ЛДПР, сообщил РИА Новости, что отпуск по уходу за ребенком до трех лет можно распределить между членами семьи. Например, первые шесть месяцев его может взять мать, а следующие — отец.

Свищев также отметил, что любой работающий родственник — будь то мать, отец, бабушка, дедушка или опекун — имеет право оформить отпуск по уходу за ребенком.

"Отпуск по уходу за ребенком до трех лет можно разделить между членами семьи. Мама может сидеть первые полгода, папа — следующие полгода. Или бабушка может взять отпуск на время, пока родители работают. Главное, чтобы вы были официально трудоустроены и подали заявление работодателю", — сказал Свищев.

Депутат пояснил, что пособие по уходу за ребенком предоставляется до достижения им возраста полутора лет и составляет 40% от среднего дохода сотрудника, но не может быть меньше установленного минимума. Он отметил, что в 2026 году минимальный размер этого пособия для работающих граждан будет составлять 9227,24 рубля в месяц, а максимальный — 68 995,50 рубля.

"Пособие получает тот, кто фактически ухаживает за ребенком. Если папа сидит с малышом, он и получает пособие. И его размер зависит от его зарплаты, а не от зарплаты мамы. Это справедливо. И это делает отпуск по уходу за ребенком семейным делом, а не только материнским", — заключил он.

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