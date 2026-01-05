Овечкин получил травму и потерял зуб в матче НХЛ против "Чикаго"

Этот матч стал для Александра Овечкина уже четвертым подряд без заброшенных шайб

05 января 2026, 12:30, ИА Амител

Александр Овечкин с выбитым зубом / Фото: Mash

Российский хоккеист Александр Овечкин получил травму в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его команда "Вашингтон Кэпиталз" сенсационно проиграла аутсайдеру – "Чикаго Блэкхокс".

Как сообщает издание starhit.ru, в начале третьего периода игры форвард столкнулся в углу площадки с защитником соперника Луи Кревье, после чего с трудом поднялся со льда с разбитым лицом и потерянным зубом. По данным источника, Кревье задел Овечкина клюшкой, однако арбитры не удалили хоккеиста за это нарушение. Российский спортсмен был вынужден покинуть лед.

Этот матч стал для Александра Овечкина уже четвертым подряд без заброшенных шайб. Для "Вашингтона" поражение от "Чикаго" стало седьмым в последних десяти играх. Команда не может выйти из серии неудач и не выигрывает два матча подряд с начала декабря, несмотря на уверенную победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 6:3 в конце 2025 года.

Ранее сообщалось, что после того как российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил свою юбилейную, 900-ю шайбу в ворота "Сент-Луис Блюз", голкипер команды Джордан Биннингтон попытался украсть игровой снаряд.