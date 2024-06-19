Памятник Ленину отреставрируют на площади Советов в Барнауле
На проектно-сметную документацию власти города готовы потратить почти миллион рублей
19 июня 2024, 11:41, ИА Амител
Памятник Ленину на площади Советов в Барнауле отреставрируют, однако точные сроки пока неизвестны. Для начала предстоит разработать научно-проектную документацию по капитальному ремонту – на эти цели максимум планируется потратить 997,3 тысячи рублей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок 19 июня.
Потенциальные подрядчики смогут подавать заявки на аукцион до 28 июня, итоги закупки подведут 2 июля.
Компания-победитель должна подготовить документацию в течение 30 дней с даты заключения договора. Все обязательства по контракту необходимо исполнить до 31 декабря 2024 года.
Напомним, что памятник Ленину на площади Советов установлен в 1967 году, он признан объектом культурного населения регионального значения.
Кстати, сейчас администрация Барнаула ищет подрядчика, который реконструирует Мемориал Славы в краевой столице. На это мэрия готова потратить 39,3 млн рублей. Также власти хотят отремонтировать там наружное освещение почти за 12 млн рублей.
11:57:18 19-06-2024
Отдайте подряд СЭЛФУ, он вам его отреставрирует, заодно и высотку поставит.
12:13:42 19-06-2024
Гость (11:57:18 19-06-2024) Отдайте подряд СЭЛФУ, он вам его отреставрирует, заодно и вы... ))))
13:22:59 19-06-2024
Гость (12:13:42 19-06-2024) ))))... А в постаменте Мария Ра откроется.
12:57:30 19-06-2024
Давно пора уже снести и разбить клумбу.
13:23:48 19-06-2024
Гость (12:57:30 19-06-2024) Давно пора уже снести и разбить клумбу.... Вам бы только сносить да разбивать... разбейте себе лицо о стену, пожалуйста!
21:11:34 19-06-2024
Гость (12:57:30 19-06-2024) Давно пора уже снести и разбить клумбу.... Лёнька (говорит) не одобрил твой поступок...!