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Памятник Ленину отреставрируют на площади Советов в Барнауле

На проектно-сметную документацию власти города готовы потратить почти миллион рублей

19 июня 2024, 11:41, ИА Амител

Памятник Ленину на площади Советов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина
Памятник Ленину на площади Советов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Памятник Ленину на площади Советов в Барнауле отреставрируют, однако точные сроки пока неизвестны. Для начала предстоит разработать научно-проектную документацию по капитальному ремонту – на эти цели максимум планируется потратить 997,3 тысячи рублей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок 19 июня.

Потенциальные подрядчики смогут подавать заявки на аукцион до 28 июня, итоги закупки подведут 2 июля.

Компания-победитель должна подготовить документацию в течение 30 дней с даты заключения договора. Все обязательства по контракту необходимо исполнить до 31 декабря 2024 года.

Напомним, что памятник Ленину на площади Советов установлен в 1967 году, он признан объектом культурного населения регионального значения.

Кстати, сейчас администрация Барнаула ищет подрядчика, который реконструирует Мемориал Славы в краевой столице. На это мэрия готова потратить 39,3 млн рублей. Также власти хотят отремонтировать там наружное освещение почти за 12 млн рублей.

Барнаул памятники Благоустройство

Комментарии 6

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Гость

11:57:18 19-06-2024

Отдайте подряд СЭЛФУ, он вам его отреставрирует, заодно и высотку поставит.

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Гость

12:13:42 19-06-2024

Гость (11:57:18 19-06-2024) Отдайте подряд СЭЛФУ, он вам его отреставрирует, заодно и вы... ))))

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Гость

13:22:59 19-06-2024

Гость (12:13:42 19-06-2024) ))))... А в постаменте Мария Ра откроется.

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Гость

12:57:30 19-06-2024

Давно пора уже снести и разбить клумбу.

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Гость

13:23:48 19-06-2024

Гость (12:57:30 19-06-2024) Давно пора уже снести и разбить клумбу.... Вам бы только сносить да разбивать... разбейте себе лицо о стену, пожалуйста!

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Гость

21:11:34 19-06-2024

Гость (12:57:30 19-06-2024) Давно пора уже снести и разбить клумбу.... Лёнька (говорит) не одобрил твой поступок...!

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