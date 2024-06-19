Памятник Ленину отреставрируют на площади Советов в Барнауле

На проектно-сметную документацию власти города готовы потратить почти миллион рублей

19 июня 2024, 11:41, ИА Амител

Памятник Ленину на площади Советов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Памятник Ленину на площади Советов в Барнауле отреставрируют, однако точные сроки пока неизвестны. Для начала предстоит разработать научно-проектную документацию по капитальному ремонту – на эти цели максимум планируется потратить 997,3 тысячи рублей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок 19 июня.

Потенциальные подрядчики смогут подавать заявки на аукцион до 28 июня, итоги закупки подведут 2 июля.

Компания-победитель должна подготовить документацию в течение 30 дней с даты заключения договора. Все обязательства по контракту необходимо исполнить до 31 декабря 2024 года.

Напомним, что памятник Ленину на площади Советов установлен в 1967 году, он признан объектом культурного населения регионального значения.

Кстати, сейчас администрация Барнаула ищет подрядчика, который реконструирует Мемориал Славы в краевой столице. На это мэрия готова потратить 39,3 млн рублей. Также власти хотят отремонтировать там наружное освещение почти за 12 млн рублей.