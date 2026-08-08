Пентагон раскрыл детали секретного дела о падении НЛО с человеком

В обнародованных документах — описание загадочного объекта

08 августа 2026, 13:53, ИА Амител

НЛО / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Gigachat. amic.ru

В публичном доступе появилась новая партия рассекреченных документов и видеоматериалов по теме НЛО — среди них сведения о расследовании Пентагоном необычного инцидента в бразильском штате Баия. С документами ознакомилось РИА Новости.

Согласно опубликованным данным, в ноябре 1963 года неопознанный объект рухнул на территорию муниципалитета Конди. Падение привело к образованию воронки глубиной четыре метра.

В документах содержится детальное описание находки:

«Загадочная сфера имеет окнообразные отверстия, закрытые толстым стеклом. Внутри находится человеческое тело, одетое в плотную одежду».

Пентагон также сообщил, что на одежде нашли надписи, расшифровать которые не удалось. Публикация материалов ведется властями США с мая — это исполнение обещания, ранее данного президентом Дональдом Трампом.

На данный момент обнародованы десятки фотографий, видеозаписей и свидетельских показаний. В Пентагоне заявили, что планируют выкладывать новые документы об НЛО каждые несколько недель.