Пентагон раскрыл детали секретного дела о падении НЛО с человеком
В обнародованных документах — описание загадочного объекта
08 августа 2026, 13:53, ИА Амител
В публичном доступе появилась новая партия рассекреченных документов и видеоматериалов по теме НЛО — среди них сведения о расследовании Пентагоном необычного инцидента в бразильском штате Баия. С документами ознакомилось РИА Новости.
Согласно опубликованным данным, в ноябре 1963 года неопознанный объект рухнул на территорию муниципалитета Конди. Падение привело к образованию воронки глубиной четыре метра.
В документах содержится детальное описание находки:
«Загадочная сфера имеет окнообразные отверстия, закрытые толстым стеклом. Внутри находится человеческое тело, одетое в плотную одежду».
Пентагон также сообщил, что на одежде нашли надписи, расшифровать которые не удалось. Публикация материалов ведется властями США с мая — это исполнение обещания, ранее данного президентом Дональдом Трампом.
На данный момент обнародованы десятки фотографий, видеозаписей и свидетельских показаний. В Пентагоне заявили, что планируют выкладывать новые документы об НЛО каждые несколько недель.
14:07:52 08-08-2026
смотрите секретные материалы.
там истина которая где-то рядом.
в художественном повествовании
14:24:55 08-08-2026
Может космонавт одной из стран? Как раз годы первых полетов в космос.
Но странно что распознать не смогли, глупо как-то
15:25:23 21-08-2026
Гость (14:24:55 08-08-2026) Может космонавт одной из стран? Как раз годы первых полетов ... В Бразилии в то время среди свидетелей того случая вполне могли просто не знать русского языка. А стремясь поскорее всё засекретить, могли и не пригласить профессиональных лингвистов или дешифровщиков.
16:32:03 08-08-2026
Мы еще и не такое видали...
16:47:41 08-08-2026
Мне всегда казалось, что это не инопланетяне а мы из будущего навещаем сами себя