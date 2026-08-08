НОВОСТИОбщество

Пентагон раскрыл детали секретного дела о падении НЛО с человеком

В обнародованных документах — описание загадочного объекта

08 августа 2026, 13:53, ИА Амител

НЛО / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Gigachat. amic.ru
НЛО / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Gigachat. amic.ru

В публичном доступе появилась новая партия рассекреченных документов и видеоматериалов по теме НЛО — среди них сведения о расследовании Пентагоном необычного инцидента в бразильском штате Баия. С документами ознакомилось РИА Новости.

Согласно опубликованным данным, в ноябре 1963 года неопознанный объект рухнул на территорию муниципалитета Конди. Падение привело к образованию воронки глубиной четыре метра. 

В документах содержится детальное описание находки:

«Загадочная сфера имеет окнообразные отверстия, закрытые толстым стеклом. Внутри находится человеческое тело, одетое в плотную одежду».

Пентагон также сообщил, что на одежде нашли надписи, расшифровать которые не удалось. Публикация материалов ведется властями США с мая — это исполнение обещания, ранее данного президентом Дональдом Трампом.

На данный момент обнародованы десятки фотографий, видеозаписей и свидетельских показаний. В Пентагоне заявили, что планируют выкладывать новые документы об НЛО каждые несколько недель.

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Комментарии 5

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Трагати

14:07:52 08-08-2026

смотрите секретные материалы.
там истина которая где-то рядом.
в художественном повествовании

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Гость

14:24:55 08-08-2026

Может космонавт одной из стран? Как раз годы первых полетов в космос.
Но странно что распознать не смогли, глупо как-то

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Евгений

15:25:23 21-08-2026

Гость (14:24:55 08-08-2026) Может космонавт одной из стран? Как раз годы первых полетов ... В Бразилии в то время среди свидетелей того случая вполне могли просто не знать русского языка. А стремясь поскорее всё засекретить, могли и не пригласить профессиональных лингвистов или дешифровщиков.

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Иван

16:32:03 08-08-2026

Мы еще и не такое видали...

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Гость

16:47:41 08-08-2026

Мне всегда казалось, что это не инопланетяне а мы из будущего навещаем сами себя

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