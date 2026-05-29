Дешевле и быстрее? Почему российским маркетплейсам выгодны товары из Китая

Wildberries снова перенес изменение условий, которого ждали отечественные селлеры

29 мая 2026, 08:00, ИА Амител

Человек делает заказ / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Российских и китайских продавцов на маркетплейсах пока не уравняют в комиссиях. Wildberries должен был изменить условия для иностранных селлеров с 25 мая, однако очередной срок снова перенесли. Ранее Федеральная антимонопольная служба потребовала исключить дискриминацию российских продавцов. По данным отраслевых ассоциаций, комиссии для китайских селлеров на площадках могут быть примерно в четыре раза ниже, чем для отечественных предпринимателей. Подробности — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Почему процесс затягивался

Представитель Wildberries & Russ Дмитрий Борщевский сообщил Бизнес ФМ Барнаул, что компании нужно дополнительное время.

«Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов, и в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время», — пояснил он.

Эксперт по маркетплейсам в Барнауле Ольга Гущина считает, что задержка может быть связана со сложностью самой процедуры и необходимостью согласовать механизм с госорганами.

«Задержка, скорее всего, вызвана сложностью самого процесса и дополнительными согласованиями, конечно же, механизмов с государственными органами. Кроме того, нужно провести анализ эффективности повышения комиссий. Потому что бизнес-модель Wildberries зависит от дешевого предложения для покупателей, и резкое изменение требует деликатного подхода», — объяснила она.

По ее словам, в выравнивании комиссий есть логика, поскольку это прямой ответ на требования ФАС. Ранее комиссии для китайских продавцов могли составлять 5–11%, а для российских — 25–44%.

При этом эксперт сомневается, что даже равные комиссии серьезно помогут российским селлерам.

«У китайских селлеров все равно сохранится преимущество. У них низкая себестоимость товаров, прямой доступ к производству и меньшие логистические расходы. К тому же речь изначально шла о повышении комиссии для китайцев, а не о снижении для россиян, поэтому российским селлерам, скорее всего, легче не станет», — считает Гущина.

"Это пока слова"

Изначально ФАС давала маркетплейсам срок до 3 апреля. В противном случае служба предупреждала о штрафах и антимонопольных мерах. Затем Wildberries пообещал изменения с 25 мая, но и этот срок не стал окончательным. Ozon публично подробности не раскрывает.

Основатель Клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин считает, что пока у рынка нет конкретики.

«Wildberries в итоге пообещал уравнять комиссии, но они не предоставили ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано. Это пока слова. Ozon точно так же поступил. Они предложили установить предельный размер комиссии, что бы это ни значило», — отметил он.

По мнению Бухарина, даже одинаковые комиссии не отменят других преимуществ китайских продавцов.

«У китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах, и могут цену устанавливать совершенно любую. Пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер обычным почтовым отправлением делает доставку товара. Даже при равной комиссии логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец», — пояснил эксперт.

Почему покупателям выгодны китайские товары

Российские селлеры жалуются, что маркетплейсы несколько лет привлекали китайских продавцов льготными условиями. Из-за этого отечественным предпринимателям сложно конкурировать с товарами, которые продают дешевле.

В Алтайском крае проблема пока не такая острая, считает селлер Евгения Кобелькова. По ее словам, товары из Китая часто идут долго, а вернуть их сложнее. Поэтому часть покупателей все еще выбирают российских продавцов. Ситуация может измениться, когда Wildberries достроит склады во Владивостоке и азиатские товары быстрее пойдут в регионы.

Директор Центра компетенций по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта отмечает, что маркетплейсам выгодно иметь дешевое предложение от китайских партнеров.

«Сейчас со всех сторон налоги. Что делают селлеры? Они же не могут не зарабатывать, соответственно, повышают цены. А какая разница: я куплю дуршлаг или кастрюлю от российского производителя, который уже завез ее, держит у себя на складе, промаркировал и сделал "Честный знак", потратился на все это, или я куплю у китайского поставщика, который продаст это на 20–30% дешевле? Для Wildberries выгодно, чтобы финальный B2C-покупатель покупал. И если есть более дешевое альтернативное предложение со стороны китайского партнера — пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей», — сказала она.

Что может изменить ситуацию

Эксперты отмечают, что маркетплейсы конкурируют не только между собой, но и с зарубежными площадками, например AliExpress. Если там товар окажется дешевле, часть покупателей уйдет туда.

По мнению Ильи Бухарина, действительно изменить правила игры могло бы снижение порога беспошлинного ввоза. Сейчас он составляет 200 евро. В этом случае покупатель выбирал бы: заказать у российского продавца или у китайского, но уже с учетом пошлины. Однако для потребителей такой вариант вряд ли стал бы хорошей новостью, поскольку в итоге мог бы привести к росту цен.