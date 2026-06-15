"Под небом единым". Выставка о людях, традициях и родной земле открылась в Барнауле
В музее "Город" представили выставку, посвященную единству народов России
15 июня 2026, 07:00, ИА Амител
В Барнауле открылась краевая выставка "Под небом единым", посвященная Году единства народов России. Торжественное открытие прошло 11 июня в выставочном зале музея "Город" на проспекте Ленина, 111.
В выставке участвуют члены Союза художников России, а также авторы, которые не состоят в организации. Всего в экспозицию вошли 280 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна, созданных в разные годы. Центральными жанрами стали портрет, пейзаж и тематическая картина.
Посетители могут увидеть портреты известных людей, чьи имена уже вписаны в историю России, а также образы современников и близких авторов. Отдельное место занимают портреты представителей разных народов и этнических групп. В некоторых работах художники детально передают элементы национального костюма, орнаменты и яркий колорит.
Значительная часть экспозиции посвящена пейзажу. Через образы родной земли художники показывают связь разных судеб, культур и поколений.
Также зрители могут познакомиться с произведениями декоративно-прикладного искусства. Среди них — металлическая маска с архаическими символами, витражное панно, переосмысляющее советское наследие, деревянный складень об истории возникновения Дня народного единства, а также натуралистичные цветы, распространенные на Алтае и выполненные в технике керамической флористики.
Экспозицию организовала Алтайская организация Союза художников России. Символично, что открытие состоялось накануне Дня России.
Посетить выставку можно до 12 июля.
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