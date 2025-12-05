НОВОСТИКультура

Искусство рядом. Выставка "Арт-Алтай – 2025" открылась в Барнауле

Открытие прошло в отремонтированном выставочном зале музея "Город"

05 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Открытие выставки "Арт-Алтай – 2025" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

4 декабря в выставочном зале музея "Город" состоялось торжественное открытие краевой художественной выставки "Арт-Алтай – 2025". Мероприятие стало уже седьмым по счету. В этом году выставка была приурочена к 85-летнему юбилею Алтайской организации Союза художников России, старейшей творческой организации края, основанной в 1940 году.

Открытие сопровождалось презентацией уникальной книги-альбома, посвященной искусству Алтайского края.

В экспозиции выставки можно увидеть произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна, а также плакаты и искусствоведческие труды, созданные в период с 2020 по 2025 год. Одним из ключевых моментов выставки стал конкурс на лучшее произведение, созданное в 2025 году, а также определение лауреата премии династии Щетининых.

Дмитрий Петренко, председатель правления Алтайской краевой организации Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России", рассказал, что в экспозиции представлены работы 106 авторов, среди которых 78 художников из Барнаула. Всего в выставке "Арт-Алтай – 2025" приняли участие 262 произведения.

Кстати, накануне открытия в выставочном зале был закончен ремонт. Максим Калинин, директор музея "Город", сообщил, что ремонт включал замену витражей, обновление стен, полов, систем энергоснабжения и водоснабжения, а также установку нового освещения и климатического оборудования. В обновленный зал также вошли новые гардеробы, кабинеты для сотрудников и помещения для хранения картин.

Второй этап работы включал приобретение мобильных выставочных конструкций, подиумов для скульптур, витрин и мебели для персонала, а также оборудования для дискуссионных пространств и лектория. В этом году впервые на выставке были использованы интерактивные устройства.

Глава города Вячеслав Франк отметил, что на ремонт выставочного зала музея "Город" было направлено около 30 миллионов рублей.

Гость

10:54:27 05-12-2025

Одни "патриархи"....
А где же молодые ???

Гость

13:45:04 08-12-2025

Под чутким руководством председателя Дмитрия Петренко к юбилею Союза издан альбом , в котором представлена история организации. Но очень избирательно. Почему-то нет статей об известных художниках ушедшего поколения: живописце Н.Иванове, скульпторах П.Щетинине и Ю.Мингулове, монументалисте В.Добровольском, дизайнере В.Каминском и некоторых других. Дмитрий боялся выглядеть бледно рядом с ними?

