Подростки в Барнауле усердно пытаются отнять палочку у скульптуры барабанщицы

Фигура пока держится, но рано или поздно дети её одолеют

01 мая 2023, 07:30, ИА Амител

Кадр из видео

В Барнауле подростки усердно пытаются сломать скульптуру барабанщицы. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Скульптура расположена у строения по адресу проспект Ленина, 107. Детей особенно привлекает барабанная палочка, которую держит статуя.

Установленная рядом камера видеонаблюдения неоднократно фиксировала попытки школьников повредить скульптуру.

Пока сделать этого не получается, но рано или поздно дети барабанщицу одолеют.